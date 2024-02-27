Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары

По России значительно увеличилось — на 10 браков насчитывается около 8 расставаний. Построить крепкие отношения действительно непросто, ведь путь к истинной любви проходит в нескольких этапов, на каждом из которых чувства пары проверяются на прочность. И только если люди подходят друг другу, а также соглашаются работать над собой, вкладывать время и силы в отношения, они смогут достичь успеха. О пяти основных этапах отношений, а также о том, как подготовиться к возможным трудностями на каждом из них, — в статье «Ленты.ру».

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1. Знакомство

«Развиваться отношения начинают с первой встречи. Только если она проходит хорошо, становятся возможны и следующие этапы», — рассказывает «Ленте.ру» семейный психолог, кандидат психологических наук, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Инна Карась.

Именно на этапе знакомства формируется первое впечатление о человеке, которое крайне важно для дальнейшего развития событий. Оно, по словам эксперта, зависит от следующих факторов.

Невербальное поведение. Мы все подсознательно считываем языка тела собеседника. Куда он поворачивает голову или наклоняет туловище? Что читается во взгляде? В улыбке? Внешние показатели. Сюда относится внешний вид партнера, то, насколько скованно или, наоборот, раскрепощенно он себя ведет, как проявляет эмоции. Речь. О чем человек говорит? Какие интонации использует?

Как произвести приятное впечатление при первой встрече

Для того чтобы понравиться собеседнику, нам в первую очередь нужны естественность и отсутствие фальши, уверена Инна Карась.

«Если вы переживаете о том, как будете выглядеть на первой встрече, можете понаблюдать за собой в домашней обстановке: запишите себя на камеру и посмотрите, как вы ходите, садитесь, встаете, улыбаетесь, — советует она. — Получается ли чувствовать себя расслабленно? Насколько вы напряжены? Если движения слишком скованны, то постарайтесь мысленно снизить важность предстоящего свидания, верните себе право быть собой».

По словам психолога, не менее важна искренность

«Делаете ли вы комплименты, проявляете ли чувства или благодарите его за что-то — все это нужно делать искренне, со всей душой», — подчеркивает Карась.

При этом со вторжением в личную жизнь нового знакомого лучше не спешить, считает эксперт. По ее мнению, лучше дождаться, когда человек начнет демонстрировать свое расположение. Это можно будет заметить по его невербальным проявлениям:

наклону корпуса в вашу сторону;

постоянному контакту глазами;

улыбке открытой позе.

«Вот в этот момент можно начать задавать вопросы, — говорит психолог. — Например: "Есть ли у тебя соцсети?", "Что любишь читать?", "Как прошла неделя?" Можно также аккуратно спросить об увлечениях, работе. Вопросы будут рождаться спонтанно, для этого важно убрать зажимы и стеснение».

Не менее важно в ходе первых же бесед отмечать общие интересы, чтобы потом заниматься вместе тем, что нравится обоим, отмечает Карась.

2. Установление связи

На втором этапе отношений, согласно словам психолога, происходит углубление эмоциональной связи. Эта стадия длится, как правило, от двух до шести месяцев. Люди начинают интересоваться более интимными моментами жизни друг друга.

Разговоры про хобби и любимые фильмы перетекают в откровенный обмен переживаниями, чувствами, эмоциями, ощущениями. Также на этом этапе в той или иной степени уже присутствует признание достоинств другого.

Тем не менее уже на этой стадии развития отношений могут начаться и трудности, уверена эксперт. Ведь это период установления эмоциональной близости, а к ней способны далеко не все.

Возможные трудности на этапе установления связи: негативное отношение к себе;

чрезмерное чувство стыда;

страх;

подавленная агрессия, злость и раздражение.

Что помогает созданию эмоциональной близости: адекватная, положительная самооценка;

развитая эмпатия;

открытость новому опыту;

способность не преувеличивать стрессовые ситуации.

Именно эти качества необходимо усиленно развивать, если есть желание успешно справиться со вторым этапом отношений.

«Если все идет хорошо, то эмоциональная связь приводит к взаимному интересу, — поясняет Инна Карась. — Партнеры хотят больше времени проводить вместе, возникает доверие между ними. В этот момент в паре начинает происходить раскрытие ее участников — уже менее страшно показаться неуклюжим, неправильным, совершать ошибки, рисковать».

Однако если у кого-то из партнеров заниженная или завышенная самооценка, много страхов, прошлый негативный опыт в отношениях, это может помешать другому раскрыться Инна Карась Доктор психологических наук

3. Притирка

Этот этап развития отношений считается самым сложным. По мнению психолога, на этом этапе формируются общие взгляды на жизнь. Часто в этот же период возникает самое большое количество конфликтов. Ведь ценности могут не совпадать, и приходится учиться принимать партнера таким, какой он есть.

Эта стадия отношений может продлиться довольно долго — даже несколько лет. И нередко именно на ней заканчивается история многих пар

«Советую пройти с партнером тест Рокича на определение ценностных ориентаций личности. Он поможет лучше понять вторую половину. Кроме того, вы сможете увидеть, есть ли будущее у ваших отношений, действительно ли вы подходите друг другу или рано или поздно придется расстаться. Для этого измерьте полученные результаты теста и сосчитайте коэффициент соотношения. Если коэффициент близок к единице — ценности очень близки. Ноль и ниже — ценности совершенно разные», — советует эксперт.

По словам Инны Карась, в этот период важно взращивать уважение друг к другу, учиться прощать и просить прощения, а не просто все время спорить. Ведь конфликты могут зависеть не только от ценностей, но и от других обстоятельств.

«Если возникла ситуация, где у вас разные точки зрения, лучше всего начать с компромисса, а затем плавно перейти к сотрудничеству», — отмечает психолог.

Пример

Парень и девушка договорились о встрече. Девушку задержали на работе, и она предупреждает об этом своего парня. Он принимает, что та, с кем он в отношениях, иногда может задержаться на работе. Потом предлагает вариант, как лучше поступить: например, он может заехать через полчаса или встретиться с ней ближе к ее дому. Девушка приводит свою точку зрения: говорит, что ей нужно заехать домой. Начинается сотрудничество. Обговаривается новое время встречи, а также то, чем партнер займется во время ожидания.

4. Развитие отношений

Если удалось пройти предыдущую стадию, то со временем романтические отношения будут развиваться и превращаться в более открытые, спокойные и безопасные.

«Отношения становятся долгосрочными. Это то самое время, когда партнеры уже научились сотрудничеству, они вместе решают проблемы, чувствуют свое единение», — отмечает Инна Карась.

На этой стадии большое внимание уделяется планированию общего будущего. Поэтому, по мнению психолога, важно обсудить вместе следующие вопросы.

Что мы ожидаем от наших отношений дальше? Какие у нас личные и общие цели? Что нас может объединять? Как еще мы можем помочь друг другу? Что для каждого в паре важно в будущем, а что не имеет значения? Как мы оба понимаем ответственность? Что мы можем простить друг другу, а что нет?

Крайность, в которую можно впасть на этом этапе — созависимые отношения. В этом случае партнеры начинают друг друга монополизировать и использовать для своих выгод Инна Карась Доктор психологических наук

«Происходит чрезмерное включение в жизнь другого, один партнер начинает контролировать второго. Он не помнит, что происходило с ним за день, но может детально пересказать все действия любимого человека, — поясняет Карась. — Например, сколько раз он выходил в сеть, что писал, сколько он в этой сети находился. Это приводит к постоянным переживаниям: почему он(а) ответил(а) таким образом или не ответил(а) вовсе».

5. Укоренение чувств

На этом этапе, по словам психолога, формируется стабильность отношений. Происходит это тогда, когда каждый из партнеров окончательно перестает бояться совершать ошибки, делать глупости, поступать вразрез с интересами другого. Как правило, эта стадия наступает после многолетней совместной жизни.

Инна Карась убеждена: для укоренения чувств важно, чтобы партнеры нашли способы удовлетворения своих потребностей на трех уровнях:

Биологическом.

К нему относятся еда, секс, сон. Всего должно быть в меру.

Социальном.

Это труд, самореализация, межличностное общение, здоровая конкуренция. Каждый человек в паре имеет право строить карьеру, заводить друзей, заниматься творчеством.

Духовном.

Партнерам не следует прекращать самоисследование, познание мира и самосовершенствование. Иначе отношения могут разрушиться из-за рутины.

«Есть и еще одна важнейшая потребность — в выражении любви и заботы. Каждому в отношениях важно чувствовать себя увиденным, услышанным, понятым и принятым», — отмечает психолог.

На этой же стадии, по ее словам, происходит тотальное принятие партнера таким, какой он есть: со всеми его качествами личности, мировоззрением. На этом этапе можно даже снова влюбиться в человека, так как происходит знакомство с самыми дальними уголками его души, высшая степень близости.