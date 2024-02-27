Душевные поздравления для женщин с 8 Марта: в прозе и стихах

Современные женщины относятся к 8 Марта по-разному: кому-то ближе вспоминать в этот день историю возникновения праздника, женский марш за равноправие с мужчинами и обсуждать проблемы феминизма, кому-то нравится купаться во внимании родных и близких мужского пола, кто-то просто радуется началу весны. Одно можно сказать с уверенностью: если поздравление искреннее, от души, это приятно всем. Но как подобрать слова? Что сказать, написать девушке, супруге, маме? «Лента.ру» предлагает варианты душевных пожеланий в прозе и стихах.

© Lenta.ru

Поздравления маме, бабушке, сестре, дочери, внучке

В прозе

1. Моя дорогая, поздравляю тебя с Международным женским днем — 8 Марта! От всей души желаю оставаться такой же прекрасной, никогда не унывать, не болеть и быть счастливой! Пусть все вокруг радует тебя, вдохновляет и наполняет энергией. Верь в себя и свои силы и знай, что ты достойна самого лучшего!

2. Поздравляю с 8 Марта! В этот прекрасный день хочется пожелать, чтобы весь мир был к тебе добр и всегда помогал тебе в любых начинаниях. Пусть все, что ты захочешь, достается тебе с легкостью, а мечты всегда сбываются! Очень ценю и люблю тебя и желаю, чтобы ничто никогда не омрачало твое настроение.

3. Дорогая мамочка (сестренка/дочка)! Поздравляю с праздником 8 Марта! Спасибо за то, что ты есть, и за то, что учишь меня стольким интересным вещам. Оставайся такой же вдохновляющей и жизнерадостной, и пусть твоя жизнь будет легкой, захватывающей и яркой!

Близкому человеку будет приятно, если вы не только одарите его открыткой с поздравлением, но и придумаете оригинальную подачу. «Мне максимально ярко запомнилось 8 Марта несколько лет назад, — вспоминает в беседе с «Лентой.ру» домохозяйка Марина Акулина (51 год). — Мои дети заказали огромный букет из фруктов и украсили его множеством разноцветных ленточек».

Сначала я подумала, что это просто декор, но потом увидела, что на лентах написаны какие-то фразы. Оказалось, это были строки стихотворения, которое мне предстояло собрать. Я была очень тронута!

Марина Акулина, домохозяйка

В стихах

1. Пусть весна подарит нежность,

Доброту и радость,

Чтоб желания, надежды

С легкостью сбывались!

Теплых слов, букетов ярких,

В сердце — чувств красивых!

Комплиментов и подарков,

Дней всегда счастливых!

2. В веселом вихре праздничном

Пусть этот день пройдет!

С восторгами и радостью

Опять весна придет!

Пусть счастье не кончается,

И вдаль мечта зовет,

Желания сбываются,

Во всем удача ждет!

3. Пусть искрятся солнечные лучики,

Озорные птички распевают,

И весна мою родную внученьку

Теплотой и счастьем согревает.

Поздравления любимой женщине

В прозе

1. Дорогая, милая моя, самая любимая моя женщина! Я поздравляю тебя с 8 Марта и хочу сказать, что я счастлив быть рядом с тобой ― сегодня и каждый день. Пусть глаза твои лучистые радостно сияют, пусть сердце не знает сильных тревог, пусть придумываются мечты, исполнять которые, я надеюсь, мы будем вместе. Спасибо тебе за то, что ты есть.

2. Любимая, ты ворвалась в мою жизнь, как вихрь, самый красивый вихрь на свете. Твоя энергия творит чудеса: ты и впрямь вдохновляешь на подвиги. Я счастлив наблюдать и твои, и свои успехи, всегда готов помочь, если нужна помощь. Жить с тобой одну жизнь на двоих ― лучшее, что могло со мной случиться.

3. Дорогая моя жена, в этот праздничный весенний день я хочу тебе напомнить, как важно и ценно для меня, что у нас с тобой есть общее «мы». Я очень благодарен тебе за доверие, за открытость и за возможность по-настоящему быть вместе: и в радостные, и в грустные моменты. Я счастлив, что проведенные вместе годы делают нас только ближе и роднее. Спасибо, что выбираешь меня.

В стихах

1. Поздравляю с Женским днем,

Пусть глаза горят огнем,

Согревают, вдохновляют,

Утром, вечером и днем!

Ты прекрасней всех на свете,

Всех добрее и умней,

Не могу держать в секрете —

Мне с тобою веселей!

Пожелать хочу я счастья,

Солнца, радости, добра,

Обходили чтоб ненастье,

Горе, скука и хандра!

2. Пусть этот нежный День Весны

Тебе подарит новостей чудесных,

И будет полным ясной глубины,

И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза

Тебе поднимут настроение,

И будут яркими глаза,

И чувства — словно в день рождения!

3. Ты праздничный цветок

И нежности глоток,

Дыхание весны,

Желания и сны!

Будь лучше всех на свете

И помни строчки эти,

Как талисман храня

Открытку от меня!

Поздравления подруге

В прозе

1. Моя дорогая, поздравляю тебя с Международным женским днем! Не буду желать вечной красоты и молодости, потому что знаю — ты прекрасна в любом возрасте! Желаю, чтобы тебе всегда во всем везло, чтобы все двери распахивались перед тобой, а поклонники падали к твоим ногам. Не бойся мечтать и воплощать в жизнь свои самые смелые задумки — им точно суждено сбыться!

2. С 8 Марта! В этот день хочется пожелать много счастья, любви к себе, внутреннего спокойствия и хороших друзей, потому что даже самой сильной женщине бывает нужна поддержка. И, конечно, простых женских радостей: новых красивых платьев, аккуратный маникюр и отпуск на море.

3. С Международным женским днем! Желаю весны в сердце, легкости в душе и блеска в глазах! Будь такой, какой тебе хочется, почаще отдыхай, не забывай хвалить и ценить себя и наслаждайся жизнью!

В стихах

1. Желаю в день 8 Марта

Большой любви, тепла и ласки,

Пусть будет жизнь твоя прекрасной,

Как в самой лучшей в мире сказке!

Пусть на руках любимый носит

И исполняет все мечты!

Желаю молодости, счастья,

Объятий нежных, красоты!

Цветов желаю самых лучших,

Желаю ярких звезд с небес,

Пусть будет жизнь полна удачи,

Улыбок, радости, чудес!

2. Пусть женский праздник принесет

Только счастливые мгновения!

Душа пусть радостно поет,

Весенним будет настроение!

Желаю верить и любить,

И быть любимой, несомненно,

Мечтать, с улыбкой яркой жить —

Твоя улыбка совершенна!

Пусть на душе будет светло,

А дома — сказочно-уютно!

Пусть нежность, радость и тепло

Несет весна ежеминутно!

3. Пусть счастье,

Словно теплый лучик,

Всегда живет в твоей душе,

Пусть каждый день прекрасным будет,

И пусть во всем везет тебе!

«Мы с подругой очень любим устраивать сюрпризы друг для друга в честь 8 Марта, — рассказывает студентка Алина Желткова (23 года). — Иногда придумываем безобидный розыгрыш, иногда приглашаем друг друга в спа-салон или в кафе. Когда мы были подростками, подруга сделала для меня целую стенгазету со сладостями».

Представьте — огромный ватман, а на нем наклеены шоколадные батончики, пакетики с драже. И ко всем сладостям подписи, например, «Пусть твоя жизнь будет райской, как Bounty». Считаю, беспроигрышный вариант поздравления!

Алина Желткова

студентка

Поздравления коллегам

В прозе

1. Дорогие женщины, поздравляю вас с этим прекрасным праздником — с Международным женским днем! Пусть ваша жизнь будет наполнена светом, гармонией и любовью родных людей. Желаю, чтобы они поддерживали вас в ваших начинаниях и не забывали ценить, уважать и почаще благодарить, как я благодарю вас сейчас! Вы украшение и опора нашего коллектива, без вас мы бы не справились!

2. Дорогие женщины, поздравляем с Международным женским днем! Желаем вам вечной красоты и обаяния, исполнения всех желаний, удачи и профессиональных успехов! Любите и будьте любимы, и пусть в вашем доме всегда будет спокойствие, поддержка и уют, а в карьере — яркие проекты и сговорчивые клиенты.

3. Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны! Желаю вам счастья, хорошего настроения, крепкого здоровья и много энергии. Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы, ваши самые смелые желания сбываются, а трудности обходят стороной. Хотим поблагодарить вас за то, что вы есть, и напомнить, что мы любим и ценим вас не только за вашу красоту, но и за креативность, упорство и настоящий командный дух!

«Я работаю удаленно, поэтому наши мужчины-коллеги поздравляют нас дистанционно. Это не всегда получается оригинально, но, конечно, не сравнится со школьными поздравлениями от одноклассников», — вспоминает программист Вера Кошкина (42 года).

В 7 классе три с половиной наших мальчика (их было несоизмеримо меньше, чем девочек) с помощью родительского комитета одарили 20 девиц абсолютно одинаковыми, самыми дешевыми духами. Это было и смешно, и обидно! После устроенного нами скандала, правда, все изменилось, и до окончания школы они придумывали нам скромные, но индивидуальные подарки

Вера Кошкина, программист

В стихах

1. В этот день, 8 Марта

(Так легла однажды карта),

Поздравляем мы девчат,

Собрались что в этот чат.

Пожелаем от души вам

Платьев модного пошива,

Красных люксовых машин,

Презентабельных мужчин.

Чтоб ни дня вам без подарка,

Чтоб не холодно, не жарко,

Год от года, день за днем

Рос бы прибыли объем.

2. И все хорошее, что в этом мире есть,

И все красивое, что вам всегда к лицу,

Мы в этот день готовы преподнесть,

Себя уподобляя образцу.

И мы вам обещаем наперед —

Готовы даже биться об заклад —

Что обеспечим сладких дней черед.

А горьким будет только шоколад!

3. В чудесный день, 8 Марта,

Вас поздравляем от души!

Желаем радости, азарта,

Всегда чтоб были хороши,

Цвели, любили и летали

От счастья в нежных облаках.

Чтобы везде преуспевали:

В семье, в работе и в делах.

Вы ― украшенье коллектива,

Работать с вами так легко,

Внимательны и терпеливы,

И лучше вас нет никого!

4. Пусть будет этот день счастливым,

Мир станет сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают,

Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается

И каждый миг мечта сбывается,

Пусть бесконечно радость длится,