Психолог: перед собеседованием нужно изучить компанию

«Это поможет вам лучше понять, как она работает и какие ценности для нее важны. Владея информацией о компании, вы сможете сформулировать уместные вопросы, которые продемонстрируют работодателю вашу заинтересованность и серьезность намерений», — пояснила эксперт.

Помимо этого, она рекомендует продумать возможные вопросы, которые могут задать на собеседовании, и подготовить аргументированные ответы на них. В назначенное место лучше приехать заранее, чтобы привыкнуть к обстановке и настроиться на беседу. В день перед собеседованием важно отдохнуть и обеспечить себе полноценный сон. Последний совет, который дала Лазуткина, — верить в себя.