Как сохранить интимную близость с партнером, который пережил рак

«Возможно, сейчас он не сексуальнее всех на свете, но я бы легко об этом забыла, если бы он постоянно не твердил, как уродлив и непривлекателен. Конечно, я убеждаю его, что для меня он хорош всегда, но мне трудно возбудиться после того, как я целый день выслушиваю его речи о непривлекательности и знаю, что секс будет длиться несколько минут», — пожаловалась она.