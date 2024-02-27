Несколько популярных утверждений о сексе оказались мифами

Клинический сексолог Несс Купер развеяла четыре популярных мифа о сексе и заболеваниях, которые передаются половым путем. Ее слова приводит издание Daily Star.

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Купер отметила, что заразиться инфекцией, передающейся половым путем (ИППП), через сиденье унитаза невозможно. Провоцирующие венерические заболевания инфекции, по ее словам, слишком быстро погибают вне организма человека, чтобы ими можно было заразиться при контакте кожи с предметами быта.

Также врач призвала перестать верить в то, что секс не может сопровождаться неприятными ощущениями, если женщине нравится ее партнер. Она подчеркнула, что половой акт может быть болезненным даже при наличии влечения. Дискомфортные ощущения могут быть вызваны менопаузой, усталостью, проблемами с физическим и психическим здоровьем.

Еще одним мифом сексолог назвала утверждение о том, что проблемы с эрекцией в определенном возрасте — это нормально. По ее словам, несмотря на то что 70 процентов мужчин зрелого возраста сталкиваются с проблемами с потенцией, игнорировать их нельзя.

«Каждый, кто испытывает проблемы с эрекцией, должен обратиться к врачу и выяснить причину», — уверена Купер.

Заблуждением, как отметила сексолог, является и уверенность в том, что прерванный половой акт позволит избежать беременности. Она предупредила: этот метод контрацепции ненадежен, потому что в семенной жидкости может содержаться некоторое количество сперматозоидов. В связи с этим врач рекомендовала использовать более надежные методы для защиты от нежелательной беременности и ИППП.