Как отличить любовь к себе от эгоизма: мнение психолога

Отличить любовь к себе от эгоизма бывает не так уж и просто. Психолог Кьяти Канджи рассказала изданию Indian Express, как отделить первое от второго.

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Оба явления объединяет желание заботиться о себе. Но эгоисты при достижении поставленной цели могут не считаться с чувствами других людей, отмечает специалист.

Помимо этого, не стоит путать любовь к себе с желанием заниматься только тем, что приносит удовольствие и не требует особых усилий: например, покупать себе все, что хочется, лениться и прочее.

"Любовь к себе имеет место и в том случае, если мы подключаемся к деятельности, которая нам не особо нравится, не кажется нам комфортной, но мы знаем, что она принесет пользу в долгосрочной перспективе".

Речь идет о занятиях спортом, психологической терапии, регулярных медицинских осмотрах и других вещах, для которых зачастую требуется выйти из зоны комфорта.