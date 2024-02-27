Как добрые дела и поступки делают нас счастливее

О том, как важно делать добрые дела, мы все хорошо знаем с детства. А вот про то, что помогая другим, во многом помогаешь себе, порой не задумываются даже взрослые. Что приносит творение благих дел каждому из нас рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

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Когда речь заходит о благотворительности, многим представляется некий сложный процесс, организованный группой людей, располагающей определенными возможностями и ресурсами, причем в основном финансовыми. На самом деле, под этим подразумевается, прежде всего, безвозмездная добровольная помощь всем, кто в ней нуждается, вне зависимости от того, оказывает ее юридическое лицо или частное. Что же дает благотворительность тем, кто ее оказывает?

Повышение качества жизни

Нам обычно некогда прислушиваться к себе, если обратить более пристальное внимание на чувства, которые испытываем, когда слышим благодарность в свой адрес, то поймем, что это очень приятно. Мы получаем удовлетворение от того, что нас поблагодарили за дверь, придержанную в метро для другого пассажира, помощь коллеге с его проектом или сделанные на завтрак сырники с клубничным вареньем для любимого человека. В такие моменты нас как будто погладили по голове и сказали, что мы умницы и молодцы – как в детстве. А это всегда вызывает положительные эмоции, улыбку, поднимает настроение и самооценку, придает уверенности в себе, меняет к лучшему отношение к окружающей действительности, в итоге делая день светлее, нас самих – добрее, а жизнь прекрасней.

Наполнение жизни смыслом

Вне зависимости от того, озадачен ли человек поиском предназначения или даже об этом не задумывается, помощь людям, животным, забота о природе придает его существованию значимость, заполняя направленными на пользу делами каждый прожитый день. Что немаловажно, желание посвящать той или иной благотворительной деятельности еще больше времени и сил возрастает, когда видишь результат. Созерцание благоустроенного своими руками цветника или разбитой под окнами многоэтажки клумбы; улыбка молодой мамы, которой помогли перенести коляску через сугроб; полное доверие в глазах собаки, попавшей из приюта к своему человек – все это наполняет нашу жизнь смыслом. В такие моменты терзания по поводу «А кому я нужен?» или «Зачем я живу?» автоматически исчезают.

Расширение круга социальных связей

Активное общение с совершенно разными людьми позволяет находить единомышленников и настоящих друзей, раскрывать собственные возможности в чем-либо и даже обретать призвание. Бывает, что даже совершенно случайная помощь прохожему на улице или же знакомство с соседом по двору во время весеннего субботника способны коренным образом изменить нашу судьбу. Ведь никто не знает, где и при каких обстоятельствах можно встретиться вновь. А вдруг, спустя время возникнет нужда самому просить помощи? Сделанное же кем-то пусть и единожды добро всегда запоминается. К тому же, чем шире круг общения, тем интереснее жить.

Снижение стресса и волнения

Доброта стимулируют выработку гормонов радости, которые снижают уровень стресса в организме. Недаром одним из проверенных средств, помогающим преодолеть собственное несчастье, является помощь тем, кому еще хуже. При проявлении заботы и участии в адрес оказавшихся в более трудном положении людей, мысли о своих бедах как бы отходят на второй план, перестают сильно тревожить и пугать. Тем самым силы и энергия на переживания не тратятся, зато ресурсы для преодоления невзгод и мотивация для достижения успеха приумножаются. Это помогает быстрее прийти в себя и сосредоточиться именно на решении своих проблем, а не на постоянном прокручивании мыслей о безвыходности.

Укрепление личной группы поддержки

Так получается, что когда речь заходит о добрых делах, в основном имеется в виду помощь людям посторонним, какие-то внешние ситуации. А что до «своих» – членов семьи или самых близких друзей, то поддержка в их адрес считается делом обычным, как нечто само собой разумеющееся и порой не считающееся за доброе дело. А между тем, чем чаще мы делаем приятное для домашних, чем больше проявляем по отношению к ним внимания и заботы, тем мы успешнее, спокойнее и счастливее. Так что старайтесь больше радовать своих самых дорогих людей по поводу и без. Это укрепляет семейные связи и делает более защищенными и устойчивыми нас самих.

— Есть поговорка: «Сделай добро и брось его в воду». В первую очередь это означает недопустимость корыстных мыслей, ожидания похвалы или награды при совершении добрых поступков. Истинная благотворительность не делается ради хвастовства, самоутверждения или доказательства собственного великодушия. Сделанное другим людям хорошее мы как бы забываем о нем –бросаем в воду. Однако образовавшиеся «круги на воде» запускают своего рода цепную реакцию, и добро способно «разойтись» на очень далекие расстояния, меняя очень многое к лучшему в жизни окружающих, — подытожила специалист.