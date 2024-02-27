Названы случаи, когда брачный договор могут признать недействительным

Адвокат Валерия Подгорская рассказала Известиям, в каких случаях брачный договор могут посчитать недействительным.

Документ устанавливает особенности владения имуществом и иные вопросы взаимоотношений супругов, как в браке, так и при его прекращении. Оспорить его в суде можно в связи со следующими обстоятельствами:

- соглашение не заверено нотариально;

- полная или частичная недееспособность стороны;

- психологическое или физическое давление на участника;

- заведомо крайне неблагоприятные условия соглашения, например, исключительные права одной из сторон на общее имущество;

- ограничение законных прав условиями соглашения;

- попытки регулировать личные взаимоотношения;

- фиктивность соглашения, подписанного для уклонения от исполнения обязательств;

- недействительность брака, подтвержденная решением суда.