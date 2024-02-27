Названы случаи, когда брачный договор могут признать недействительным
Адвокат Валерия Подгорская рассказала Известиям, в каких случаях брачный договор могут посчитать недействительным.
Документ устанавливает особенности владения имуществом и иные вопросы взаимоотношений супругов, как в браке, так и при его прекращении. Оспорить его в суде можно в связи со следующими обстоятельствами:
- соглашение не заверено нотариально;
- полная или частичная недееспособность стороны;
- психологическое или физическое давление на участника;
- заведомо крайне неблагоприятные условия соглашения, например, исключительные права одной из сторон на общее имущество;
- ограничение законных прав условиями соглашения;
- попытки регулировать личные взаимоотношения;
- фиктивность соглашения, подписанного для уклонения от исполнения обязательств;
- недействительность брака, подтвержденная решением суда.
Данные факты должны быть указаны в иске и доказаны при его рассмотрении. Недействительность договора возвращает стороны в положение, урегулированное законом. Соглашение также может быть поставлено под сомнение частично.
Названы случаи, когда брачный договор могут признать недействительным