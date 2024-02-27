Признаки, по которым можно вычислить количество сексуальных партнеров

На первом свидании не каждый рискнет спросить у человека, сколько сексуальных партнеров у него было. Сексолог, психотерапевт Лилия Гарипова рассказала, по каким маркерам можно сделать некоторые выводы.

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Во-первых, стоит обратить внимание на поведение и манеру общения человека. Грубо говоря, если мужчина умело ухаживает за девушкой, делает изящные комплименты и уверенно держится во время общения с противоположным полом, то, скорее всего, у него было немало партнерш.

Сексуально активные женщины, в свою очередь, ведут себя с представителями противоположного пола тоже уверенно и раскованно: много смеются, мало смущаются, не имеют запретных тем для разговора и не боятся прикосновений.

Можно ориентироваться и на внешность человека, отмечает сексолог. Наука гласит, что мужчина с сильной половой конституцией, как правило, коротконогий и коренастый. А женщина аналогичного темперамента имеет крепкие бедра, гладкую кожу и также не длинные в соотношении с туловищем ноги.

"Наглядный признак сильного сексуального аппетита у обоих полов – усиленный рост волос на лице и на теле, это могут быть руки, ноги, лобок, грудь и спина", – также рассказала психотерапевт.