Улыбаемся и машем. Как стать счастливее за один день

Каждый год 27 февраля мы отмечаем замечательный и вдохновляющий праздник - Международный день оптимиста (International Optimist Day). Он набирает популярность с каждым годом, акцентируя внимание на важности позитивного мышления и веры в лучшее.

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Несмотря на то, что этот праздник не имеет официального статуса, его значение трудно переоценить. В наше время, полное стрессов, конфликтов и непрекращающихся кризисов, умение находить радость и видеть краски жизни становится особенно важным. Дата празднования выбрана также не случайно. Большинство его сторонников сходятся во мнении, что это прекрасный повод вспомнить о наступающей весне и тёплых солнечных днях, а значит - ещё одна возможность порадоваться жизни.

Люди по-разному воспринимают мир в зависимости от того, через какую "призму" они смотрят на него. Оптимисты, реалисты и пессимисты видят его по-разному. Оптимизм - это вера или надежда на положительный исход событий, которую выражает человек. И наиболее ярко его смысл передаёт известная фраза: "Стакан наполовину полон". У пессимиста же он, наоборот, "наполовину пуст".

- Слово "оптимизм" с латинского языка переводится, как "оптимальный", то есть наиболее благоприятный. Оптимистов видно сразу - они улыбчивы, доброжелательны, открыты к общению, с ними приятно иметь дело. И это не про взгляд на жизнь через "розовые очки". Такие люди легче идут по жизни, не заостряя внимания на неудачах, не паникуя и не пасуя перед возникающими трудностями, - отмечает врач-психиатр, заместитель главного врача Наркологического диспансера Алёна Антонова.

Другими словами, "розовые очки" - это фантазии и иллюзии, а оптимизм - это склонность во всём видеть хорошие стороны, верить в успех, в благополучный исход. В первом случае люди не замечают или игнорируют негативные стороны жизни. Они идеализируют окружающий мир, отстраняются от проблем и стараются не видеть реальность такой, какая она есть. Розовые очки помогают защититься от стресса и негативных эмоций, однако они могут искажать восприятие и создавать ложное представление о мире.

- Оптимистичный взгляд на мир нам дарят наши родители в самом детстве. Они рассказывают, как необходимо реагировать на неудачи, как воспринимать окружающую действительность и внушают нам чувство уверенности, - поделилась с "Омск Здесь" психолог Елена Сазонова.

По наблюдениям специалистов, пессимисты медленнее коллег выполняют рабочие задачи, ожидают трудностей и редко верят в позитивные изменения.

- Поведение пессимистов может быть связано с жалобами, нерешительностью и склонностью к беспокойству. Пессимисты часто видят проблемы и препятствия там, где другие видят возможности, - дополнила Елена Сазонова.

Пять упражнений для того, чтобы позитивно относиться к жизни:

Каждое утро улыбайтесь себе в зеркало 3 минуты, тренируя свои "мышцы счастья".

Каждый день говорите что-то приятное минимум 3 людям.

Смените фокус внимания и фиксируйте плюсы в происходящих событиях.

Разрешите себе быть неидеальным и совершать ошибки.

Каждый вечер записывайте в свой дневник 3 вещи, за которые вы благодарны уходящему дню.