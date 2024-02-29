Что скрывается за чувством постоянной тревоги

Тревога — это состояние, в котором пребывает большое количество людей. Они привыкают к нему, как к норме, и даже не догадываются, что можно жить иначе. Психолог Елена Нечаева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как справиться с состоянием постоянной тревоги, когда из колеи выбивают даже малейшие неприятности.

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Что скрывается под чувством тревоги

По ее словам, то, что мы пытаемся «прикрыть» тревогой, как правило, является неосознаваемым страхом:

— Тревога — это «крышка» от кастрюли, в которой кипит что-то большее. Этот страх может быть настолько велик, что встретиться с ним лицом к лицу вы не готовы. Тогда психика его опускает на более глубокие слои, но он просачивается на поверхность в виде тревоги.

Тревога опасна тем, что своим состоянием человек расшатывает всех вокруг, а еще сливает всю энергию на стабилизацию себя, отметила психолог.

— В итоге человек, который постоянно находится в тревоге, не может быть продуктивным, ясно мыслить, ставить адекватные и интересные цели и вообще проживать жизнь ярко. Кроме того, любое изменение планов вызывает лютый стресс и еще больший эмоциональный накал, — подчеркнула Нечаева.

Как выйти из этого состояния

По мнению специалиста, чтобы выйти из этого состояния, необходимо признать, что тревога не является нормой.

— Пока вы находитесь в иллюзии, что все вокруг живут так же и тревожатся 24/7, дальнейшего движения не сложится. Вы будете стоять на месте, — предупредила собеседница «ВМ».

Психолог посоветовала сделать «выгрузку». Это простое упражнение, которое освободит «операционную память» и поможет увидеть реальную картину, как много задач вы удерживаете в голове и пытаетесь контролировать одновременно. Для этого необходимо выписать на лист бумаги все задачи, которые стоят перед вами: на сегодня, на неделю, месяц и год. И отсортировать их по значимости и актуальности:

важные и срочные;важные, но не срочные;

могу делегировать;

потеряли актуальность.

— После этого все задачи из первого и второго пунктов распределите в своем графике и привяжите к дате, к которой вы планируете их выполнить. Задачи из пункта три необходимо делегировать. Возможно, ваши дети уже давно готовы какие-то вопросы закрывать самостоятельно, а команде можно передать выполнение некоторых рабочих задач. Задачи из четвертого пункта — это чемодан без ручки, который вы часто тащите из года в год.

Возможно, что-то уже пора оставить в прошлом, — посоветовала Нечаева.

После того как вы сделали выгрузку, стоит помочь мозгу, который привык думать 24/7, успокоиться и замедлиться, добавила психолог. Для этого подойдут любые медитативные техники:

сопровождаемая медитация;

рисование;

прогулка без телефона в одиночестве;

дыхательные практики.

После всех этапов уровень вашей тревоги должен значительно снизиться, заверила специалист.