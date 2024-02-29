Психолог Нечаева объяснила, что скрывается за чувством постоянной тревоги
Тревога — это состояние, в котором пребывает большое количество людей. Они привыкают к нему, как к норме, и даже не догадываются, что можно жить иначе. Психолог Елена Нечаева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как справиться с состоянием постоянной тревоги, когда из колеи выбивают даже малейшие неприятности.
Что скрывается под чувством тревоги
По ее словам, то, что мы пытаемся «прикрыть» тревогой, как правило, является неосознаваемым страхом:
— Тревога — это «крышка» от кастрюли, в которой кипит что-то большее. Этот страх может быть настолько велик, что встретиться с ним лицом к лицу вы не готовы. Тогда психика его опускает на более глубокие слои, но он просачивается на поверхность в виде тревоги.
Тревога опасна тем, что своим состоянием человек расшатывает всех вокруг, а еще сливает всю энергию на стабилизацию себя, отметила психолог.
— В итоге человек, который постоянно находится в тревоге, не может быть продуктивным, ясно мыслить, ставить адекватные и интересные цели и вообще проживать жизнь ярко. Кроме того, любое изменение планов вызывает лютый стресс и еще больший эмоциональный накал, — подчеркнула Нечаева.
Как выйти из этого состояния
По мнению специалиста, чтобы выйти из этого состояния, необходимо признать, что тревога не является нормой.
— Пока вы находитесь в иллюзии, что все вокруг живут так же и тревожатся 24/7, дальнейшего движения не сложится. Вы будете стоять на месте, — предупредила собеседница «ВМ».
Психолог посоветовала сделать «выгрузку». Это простое упражнение, которое освободит «операционную память» и поможет увидеть реальную картину, как много задач вы удерживаете в голове и пытаетесь контролировать одновременно. Для этого необходимо выписать на лист бумаги все задачи, которые стоят перед вами: на сегодня, на неделю, месяц и год. И отсортировать их по значимости и актуальности:
- важные и срочные;важные, но не срочные;
- могу делегировать;
- потеряли актуальность.
— После этого все задачи из первого и второго пунктов распределите в своем графике и привяжите к дате, к которой вы планируете их выполнить. Задачи из пункта три необходимо делегировать. Возможно, ваши дети уже давно готовы какие-то вопросы закрывать самостоятельно, а команде можно передать выполнение некоторых рабочих задач. Задачи из четвертого пункта — это чемодан без ручки, который вы часто тащите из года в год.
Возможно, что-то уже пора оставить в прошлом, — посоветовала Нечаева.
После того как вы сделали выгрузку, стоит помочь мозгу, который привык думать 24/7, успокоиться и замедлиться, добавила психолог. Для этого подойдут любые медитативные техники:
- сопровождаемая медитация;
- рисование;
- прогулка без телефона в одиночестве;
- дыхательные практики.
После всех этапов уровень вашей тревоги должен значительно снизиться, заверила специалист.
— Но если он по-прежнему отнимает большое количество вашей энергии, значит есть более глубокая причина, которую самостоятельно не всегда возможно найти, потому что психологические защиты не пускают нас туда, где нам неприятно. В таком случае самый быстрый способ избавиться от тревоги — обратиться к психологу, который умеет работать с такими состояниями, — заключила Нечаева.