Психолог рекомендовала составлять план на неделю с выходных

«Именно в выходной день, когда мы в отдохнувшем состоянии, когда много сил, энергии, есть хоть чуточку времени, чтобы остановиться и посмотреть на свою неделю и начать в первую очередь с отдыха, со времени на себя», — заявила эксперт в беседе с ОТР.