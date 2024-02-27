Семь признаков, что ваш мужчина промышляет газлайтингом

Распознавание признаков газлайтинга — это первый шаг к защите своего эмоционального благополучия. Если один или несколько пунктов из списка про вас, не стесняйтесь обратиться за поддержкой — она вам нужна как никогда!

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Отрицание реальности

Любимая тактика газлайтеров предполагает отрицание достоверности вашего опыта, чувств или воспоминаний. Партнер будет убеждать вас в том, что ваша интерпретация событий в корне неверна, и все было совсем по другому. Не удивляйтесь обвинениям в слишком эмоциональной, острой реакции и нелогичном поведении: в этом и смысл — заставить вас усомниться в собственной адекватности.

Сокрытие информации

Ради власти и контроля над партнером газлайтер в отношениях готов на все: иногда ему проще не переврать информацию, а скрыть ее. Когда партнер часто что-то недоговаривает, ставит вас перед фактом в последний момент, утаивает принципиально важные детали, о которых вы случайно узнаете позже, признаки манипуляции налицо!

Перекладывание вины

Манипуляторы занимают весьма активную позицию до тех пор, пока не приходится нести ответственность за свои действия. В таком случае не трудно догадаться, кто будет назначен виновным во всех проблемах — жертва газлайтинга. Партнер может обвинять вас в излишней чувствительности, в любых возникающих конфликтах или разногласиях.

Изоляция

Еще один тревожный звонок — постепенная изоляция вас от родных и друзей. Если в отношениях вы обнаружили, что все до одного ваши прежние контакты перестали быть актуальными, возможно, дело вовсе не во взрослении и новых жизненных интересах. Когда вам не к кому обратиться за помощью и даже не с кем поговорить, вы становитесь лояльнее к внушениям, ведь альтернативного мнения со стороны в вашем мире просто не существует.

Обесценивание чувств

Газлайтеры игнорируют эмоции своего партнера, заставляя его чувствовать, что его опасения нелогичны и безосновательны. Пресекать эмоции они могут как кнутом, так и пряником, пуская в ход весь свой актерский арсенал: от грубых замечаний о вашем «сумасшествии» и выдумках до снисходительного умиления от вашей забавной «глупости».

Подрыв самооценки

Одна из основ газлайтинга — уничтожение самооценки жертвы. Они могут критиковать, высмеивать, намекать на вашу неполноценность — все это направлено на подрыв самооценки и лишение вас чувства собственного достоинства. Никогда не сомневайтесь в своей ценности, способностях и суждениях на основании мнения одного-единственного человека.

Манипуляция любовью