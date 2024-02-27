Что такое «эротические часы» и как они могут спасти ваш брак
Сексопатолог Шамира Ховард рекомендует парам использовать «эротические часы» вместо унылого секса по расписанию. Об этом эксперт рассказала изданию Business Insider. Хотя планирование часто остается единственной возможностью вести регулярную половую жизнь в долгосрочных отношениях, есть способ все же сохранить немного спонтанности, не превращая близость в рутину и эпизоды выплаты пресловутого супружеского долга.
Под интригующим названием кроется всего лишь необходимость обменяться с партнером информацией о том, когда с большой степенью вероятности вам будет хотеться секса. По словам эксперта, такой подход поможет решить распространенную проблему несоответствия желаний, когда периоды сексуальной активности в течение суток не совпадают. В результате партнеры отказывают друг другу, что приводит к охлаждению чувств.
«У каждого свой рецепт секса в отношениях — определенные вещи, которые вас возбуждают, то, что вы делаете в постели, способы, которыми вам нравится заниматься сексом вместе», — объяснила Шамира.
Специалист уверена, что владение информацией об идеальном времени секса, по мнению партнера, поможет вовремя проявить инициативу и настроиться друг на друга.