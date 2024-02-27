Психолог: попытки быть всегда позитивным и радостным ведут к развитию депрессии

Отказ от негативных эмоций – позитивное мышление – может привести к развитию депрессии, предупредил кандидат психологических наук, практикующий психолог и писатель Михаил Хорс.

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Отсутствие негативных эмоций и чувств не является нормой. Человек должен испытывать весь спектр от положительных до отрицательных эмоций. Те, кто всегда счастлив, психически нездоровые, передает Радио 1.

«А психически здоровый человек – это человек, который когда-то рад, счастлив, а когда-то подавлен, расстроен», - говорит Хорс.

Но положительного в жизни должно быть больше.

Психолог отмечает, что позитивное мышление активно продвигают лидеры мнений. Человек, слушая их речи и стремясь быть позитивным и воодушевленным всегда, может не справиться с поставленной задачей и стать, напротив, недовольным собой и жизнью.