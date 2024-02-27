Психолог рассказала о пользе цветотерапии при весенней депрессии

Психолог Виктория Волк дала рекомендации, как избавиться от весенней депрессии. В этом, по мнению эксперта, поможет цветотерапия.

Цвет — это волны электромагнитного излучения разной длины, которые стимулируют разные участки головного мозга и гипофиза. Победить весеннюю хандру можно, если окружить себя как раз теми цветами, которых не хватало зимой, заявила психолог в беседе с газетой «Известия».