Раскрыты доступные способы вернуть интерес к сексу

«Для хорошего либидо необходим рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Продукты, насыщенные полезными витаминами и минералами. Тогда и не придется применять чудодейственные средства. Организм сам поддержит баланс гормонов», — объяснила эндокринолог, добавив, что снижение либидо у одного из партнеров может привести к его потере и у второго, поэтому важно восстанавливать интимное здоровье вместе.