Супруг Риты Дакоты откровенно рассказал о трудностях в начале отношений с певицей
До отношений с Ритой Федор занимался съемкой клипов за границей. По словам Белогая, у него были большие перспективы, но он решил пожертвовать ими ради избранницы.
«Я оставляю свой офлайн-бизнес и со всеми накоплениями, переезжаю в никуда, чтобы быть рядом со своей девушкой», - рассказал Федор в личном блоге.
Со временем между мужчиной и Ритой стали образовываться финансовые разрывы. В тот момент песни Дакоты стали занимать главные строчки хит-парадов, у нее стало больше концертов. У Федора же ситуация была иная.
«Вместо конфетно-букетного периода и открытия нового бизнеса я оказался без работы, в чужом доме, с чужим ребенком, без возможности выходить за порог», - признался Белогай.
Его нестабильное финансовое положение стало причиной недоверия со стороны близких и друзей Риты. Многие считали, что мужчина пытается нажиться за счет Дакоты.
Тогда у Федора не было друзей в России, клипмейкеру не с кем было обсудить ситуацию. Близкие, друзья и команда Риты не воспринимала мужчину и считала, что он альфонс и совсем не пара артистке.
Также мужчина раздражался из-за постоянного присутствия экс-супруга Риты, Влада Соколовского. Однако нелегко было и Дакоте. Первое время Федор не отвечал на ее чувства и сводил все общение к обсуждению рабочих моментов.
После разрыва с Соколовским певица чувствовала себя нежеланной и некрасивой девушкой. Игнорирование Федора только усугубляло ситуацию.
Со временем паре удалось прийти к компромиссу. Финансовое положение Федора выровнялось, он стал открыто проявлять чувства к девушке. Сейчас Рита считает избранника идеальным партнером и всегда говорит об успехах партнера.
Напомним, Рита Дакота вместе с супругом и дочерью отправилась на зиму в Лос-Анджелес. Певица призналась, что больше не может петь грустные песни о любви.