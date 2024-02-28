Супруг Риты Дакоты откровенно рассказал о трудностях в начале отношений с певицей

До отношений с Ритой Федор занимался съемкой клипов за границей. По словам Белогая, у него были большие перспективы, но он решил пожертвовать ими ради избранницы.

© runews24.ru

«Я оставляю свой офлайн-бизнес и со всеми накоплениями, переезжаю в никуда, чтобы быть рядом со своей девушкой», - рассказал Федор в личном блоге.

Со временем между мужчиной и Ритой стали образовываться финансовые разрывы. В тот момент песни Дакоты стали занимать главные строчки хит-парадов, у нее стало больше концертов. У Федора же ситуация была иная.

«Вместо конфетно-букетного периода и открытия нового бизнеса я оказался без работы, в чужом доме, с чужим ребенком, без возможности выходить за порог», - признался Белогай.

Его нестабильное финансовое положение стало причиной недоверия со стороны близких и друзей Риты. Многие считали, что мужчина пытается нажиться за счет Дакоты.

Тогда у Федора не было друзей в России, клипмейкеру не с кем было обсудить ситуацию. Близкие, друзья и команда Риты не воспринимала мужчину и считала, что он альфонс и совсем не пара артистке.

Также мужчина раздражался из-за постоянного присутствия экс-супруга Риты, Влада Соколовского. Однако нелегко было и Дакоте. Первое время Федор не отвечал на ее чувства и сводил все общение к обсуждению рабочих моментов.

После разрыва с Соколовским певица чувствовала себя нежеланной и некрасивой девушкой. Игнорирование Федора только усугубляло ситуацию.