Как вернуть интерес к сексу

Часто супруги, которые работают вместе и ведут общий бизнес, переносят профессиональные проблемы домой, ссорятся из-за них и, как следствие, теряют интерес к сексу, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал способы вернуть страсть в такие отношения.

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Чтобы сохранить отношения, необходимо четко разделять работу и семейную жизнь, советует психотерапевт. По его словам, супруги, которые занимаются общим бизнесом, нередко продолжают работать и по окончании официального трудового дня, однако делать так не стоит. «Если бы партнеры работали в найме, то завершили бы рабочий день в офисе и вернулись к личной жизни, семье, повседневным задачам. Здесь нужно соблюдать тот же график», — прокомментировал сексолог.

Важно находить время для себя. Это правило универсальное для всех пар. Должно быть время для работы, для детей, для общения вдвоем Андрей Булах врач-сексолог, психотерапевт

Булах порекомендовал таким парам несколько раз в неделю устраивать свидания, на которых запрещено обсуждать работу, или своеобразные «мини-командировки»: снимать номер в гостинице или квартиру, уезжать из города и посвящать время друг другу.

«Работающим вместе парам можно выделять время на свидания во время рабочего дня. Это удобно, особенно когда есть дети. Например, можно уединяться в арендованной квартире во время обеденного перерыва», — сказал Булах.

Важно, чтобы у каждого супруга сохранялась и личная жизнь — к примеру, встречи с друзьями. Это помогает переключиться с роли коллеги и отдохнуть от семейных вопросов, заключил психотерапевт.