Как правильно строить отношения в семье

Мы вступили в Год семьи.

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А какая она – современная российская семья? С какими проблемами ей приходится сталкиваться? Об этом на встрече с нашими читателями в рамках акции «Открытая редакция» рассказала медицинский психолог областного консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Ирина Ступакова. Мерила благополучия По результатам опросов, подавляющее большинство людей в России независимо от пола и возраста, региона проживания, характера деятельности отмечает, что семья для них – главная ценность. По словам Ирины Ступаковой, так ответили 94% опрошенных людей старшего поколения и 57% молодых людей от 18 до 24 лет. И чтобы молодые люди были больше нацелены на создание семьи, они должны получить правильные установки в детстве.

«Семья может быть многодетной или бездетной, полной или с одним родителем, официально зарегистрированной или жить в гражданском союзе – в любом случае в ней происходит социальное взаимодействие, есть свои проблемы, – говорит эксперт. – Сегодня психологи разделяют три формы семьи – благополучная, формально благополучная и неблагополучная. Настоящая благополучная семья – эта такая семья, где все друг друга слышат и понимают, где есть как общие мечты, так и собственные желания. В Нижегородской области много прекрасных семей, в том числе многодетных, где дети всесторонне развиваются, вырастают трудолюбивыми и ответственными. Но часто мы видим на приёме подростков из формально благополучных семей – внешне в семье всё хорошо, а у ребёнка депрессивная симптоматика: частая смена настроения, ребёнок стал злой, раздражительный, есть следы самоповреждений».

В таких случаях обязательно нужно поработать с психологом и психиатром. Воспитать хорошего человека Как говорит Ирина Ступакова, сегодня существуют две крайности в отношении родителей к ребёнку. Первая – когда родителям нет дела до своего ребёнка. Вторая – когда они полностью посвящают всю жизнь ребёнку, забывая про себя. И это не менее опасно.

«Однажды ко мне на приём пришла 12-летняя девочка, которая абсолютно не уважала свою маму, – рассказывает специалист. – Мама воспитывала её одна и вкладывала в неё всю душу, но дочка ей грубила, у неё снизилась успеваемость и ухудшилось поведение.

Я спросила девочку, чего бы ей хотелось. Она ответила: «Я хочу, чтобы моя мама была красивая, как у других». У ребёнка не должно быть мысли, что мама «некрасивая»! Покупаете одежду подростку – купите что-то и себе, завейте волосы, сделайте макияж, сходите в театр с подругами. Родители – не собственность ребёнка, у них должно быть своё отдельное пространство, без этого не воспитать хорошего человека». Как отмечает специалист, многих родителей беспокоит зависимость подростков от компьютерных игр, курение электронных сигарет, доступность дешёвого наркотика.

«Если не быть с ребёнком в контакте, можно его упустить,– подчёркивает психолог. – При этом «демократия» с подростками не работает – недопустимо разрешать подростку опасное для него поведение. До совершеннолетия родителям надо регулировать и управлять процессами воспитания. С 12 до 17 лет личность ребёнка формируется на фоне гормональной перестройки, поэтому очень важно, чтобы до 12 лет у него были уже сформированы правила и нормы поведения».

Много вопросов по влиянию гаджетов на психическое здоровье детей. По словам специалиста, сейчас ребёнок уже с трёх лет ловко управляется со смартфоном, но при этом всё чаще у детей происходит задержка речи. Телефон, конечно, неотъемлемая часть жизни ребёнка, но он не должен заменять всё остальное – кружки, секции, спорт.

«Физическая нагрузка снимает нервное напряжение, при этом достигаются цели, на которые сейчас ориентируется молодёжь – красивая фигура, здоровье», – отмечает эксперт.

Говорите друг с другом Ошибкой может быть и ситуация, когда родители живут вместе только ради детей. По словам специалиста, стремление к иллюзии полной семьи принесёт только вред.

«Счастливым в такой семье не будет никто, – подчёркивает Ирина Ступакова.– Ребёнок видит, что родители друг друга не переносят, у него формируется неправильная проекция семьи. Если мы друг друга не уважаем, ребёнок тоже не будет нас уважать. Лучше живите отдельно, оставаясь хорошими родителями. Даже в неполной семье вырастают прекрасные люди».

Семья, подчёркивает психолог, – это не количество людей, а поддержка, любовь и уважение.