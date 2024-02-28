Скроллинг ленты приводит к рассеянному вниманию: комментарий психолога

Социальные сети позволяют поддерживать связь с друзьями, знакомиться с новыми людьми и даже находить работу, но минусы порой могут перечеркнуть все плюсы. Недавнее исследование показало, что 62,3% населения земного шара пользуется социальными сетями, при этом среднее экранное время составляет более двух часов в день.

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Массовая зависимость от бездумного скроллинга ленты объяснима выбросом дофамина, который «поощряет» мозг уделять внимание смартфону снова и снова.

«Со временем эта постоянная потребность во внимании и быстрое переключение между задачами могут привести к ощущению психического беспокойства или к тому, что мозг "скачет из стороны в сторону", поскольку ему трудно сохранять концентрацию на какой-либо одной задаче в течение длительного периода», — объяснил психолог Даниэль Хейг британскому изданию журнала Glamour.

Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Ирвайне, показало, что средняя продолжительность удержания внимания на любом экране перед переключением на что-то другое сократилась с 2,5 минуты в 2004 году до 47 секунд в настоящее время. Тем временем мозг адаптируется к многозадачности и быстрой обработке информации в ущерб способности вдумчиво взаимодействовать с контентом, что может негативно влиять на социальные взаимодействия, терпение, эмоциональное благополучие и продуктивность, одновременно повышая тревожность и вероятность эмоционального выгорания.