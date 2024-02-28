Сексолог Фомичева назвала четыре причины измен в отношениях

Большое количество браков и отношений рушится из-за измен. Нередко они происходят на фоне тяжелых событий в жизни или в семье. Сексолог Наталья Фомичева назвала четыре причины, по которым человек решается на измену.

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По ее словам, часто происходит так, что другой человек становится способом отвлечься. Люди плохо переживают горе и не любят его проживать, предпочитая вместо этого его избежать. Это происходит неосознанно. Другой мотивацией к измене может быть желание подать партнеру знак — мол, другой человек меня ценит, а ты нет.

Фомичева отметила, что существуют четыре основные причины, по которым человек может решиться на адюльтер. Одна из них заключается в том, что измена воспринимается как что-то запрещенное, и именно туда, куда нельзя, психика хочет забраться.

Кроме того, отметила специалист, человек по природе своей не моногамен. Еще одной проблемой становится то, что люди не умеют разговаривать друг с другом.

— В нас есть разные стороны, которые бывает сложно интегрировать. В-четвертых, многие из нас мечтают об идеальном объекте, в детстве у нас не было идеального родителя, а тоска по идеальному объекту осталась: мы вступаем в отношения, но через какое-то время осознаем, что этот объект не идеальный, психика начинает искать другой, — рассказала Фомичева в подкасте Александра Соколовского.