Психолог назвала пять правил для идеальных отношений

Все чаще к специалистам обращаются пары с жалобами на остывшие чувства и накопившиеся обиды. Семейный психолог и гештальт–терапевт Ирина Канищева рассказала о пяти правилах, которые помогут сохранить любовь, крепкие и здоровые отношения.

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Первое правило заключается в том, что необходимо открыто обсуждать проблемы, а не замалчивать их. Конфликты часто возникают из-за стремления каждого партнера удовлетворить свои интересы, поэтому важно высказывать свои чувства и искренне разговаривать о том, что вызвало недовольство.

Второе правило подразумевает независимость от настроения партнера. Важно помнить, что чувства раздражения или грусти могут быть вызваны внешними факторами, а не отношениями в паре. Партнеры должны уметь отделить личные эмоции от эмоций друг друга.

Третье правило — поддержка. Необходимо понять, какую поддержку нужно оказать вашему партнеру и научиться предоставлять ее. Важно общаться и узнавать, каким образом можно помочь в трудный момент.

Четвертое правило — сохранение этикета. Важно помнить о взаимном уважении, проявлять заботу и внимание друг к другу, использовать слова благодарности и комплименты. Пятое правило — терпимость и понимание. Необходимость принимать партнера таким, какой он есть, со всеми недостатками, не требуя изменений в его личности.