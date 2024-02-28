Психолог назвала пять правил для идеальных отношений

Психолог Канищева назвала пять правил для идеальных отношений
Все чаще к специалистам обращаются пары с жалобами на остывшие чувства и накопившиеся обиды. Семейный психолог и гештальт–терапевт Ирина Канищева рассказала о пяти правилах, которые помогут сохранить любовь, крепкие и здоровые отношения.
Первое правило заключается в том, что необходимо открыто обсуждать проблемы, а не замалчивать их. Конфликты часто возникают из-за стремления каждого партнера удовлетворить свои интересы, поэтому важно высказывать свои чувства и искренне разговаривать о том, что вызвало недовольство.
Второе правило подразумевает независимость от настроения партнера. Важно помнить, что чувства раздражения или грусти могут быть вызваны внешними факторами, а не отношениями в паре. Партнеры должны уметь отделить личные эмоции от эмоций друг друга.
Третье правило — поддержка. Необходимо понять, какую поддержку нужно оказать вашему партнеру и научиться предоставлять ее. Важно общаться и узнавать, каким образом можно помочь в трудный момент.
Четвертое правило — сохранение этикета. Важно помнить о взаимном уважении, проявлять заботу и внимание друг к другу, использовать слова благодарности и комплименты. Пятое правило — терпимость и понимание. Необходимость принимать партнера таким, какой он есть, со всеми недостатками, не требуя изменений в его личности.
Соблюдение этих правил способствует построению крепких и долгосрочных отношений, основанных на эмоциональной близости и взаимопонимании, заключила Канищева в интервью для РИАМО.