Эксперт сообщил, что женщин-психопатов в пять раз больше, чем мы думаем

Доктор Клайв Бодди из Университета Англии Раскин (ARU), специалист в области корпоративной психопатии, сообщил, что женщины-психопаты в действительности встречаются в пять раз чаще. Современные научные данные показывают, что количество психопатов-мужчин превышает число женщин примерно в соотношении 6:1. Однако наука не может определить реальное число женщин-психопатов, вероятно, из-за того, что исследования основываются по большей части на профилях преступников и мужчин-психопатов.

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Характеристики женщин-психопатов, по мнению доктора Клайва Бодди, отличаются от мужских. Кроме того, общество игнорирует то, что люди считают мужскими чертами, когда эти особенности демонстрируют женщины.

Реальное же соотношение мужской и женской психопатии может составлять примерно 1,2:1. То есть таких женщин, вероятно, в пять раз больше, чем мы думали раньше.

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Женщины-психопаты более склонны к манипулированию по сравнению с мужчинами. Они также стараются произвести различными способами хорошее впечатление, чаще используют обман и сексуальное соблазнение для получения социальной и финансовой выгоды.