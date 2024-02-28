Психолог назвала причины беспокойства россиян

СВО и экономический кризис вызвали у россиян тревогу, из-за которой они стали чаще обращаться за психологической помощью. Об этом психолог Наталья Волкова сообщила Infox.ru.

Она также отметила роль неопределенности в увеличении спроса на психологическую помощь. В НМИЦ имени Сербского зафиксировали рост обращений с невротическими расстройствами и стрессами на 13% за год. Российский Красный Крест отмечает рост звонков на горячую линию с 6000 в 2022 году до 17000 в 2023 году.

88% обращений связаны со стрессом и адаптацией к нему. Другие причины обращений — тревога, депрессия, чувство неспособности справиться с ситуацией, а также жалобы на снижение продуктивности.