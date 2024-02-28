Сделать перестановку, сменить образ и другие преимущества жизни без отношений
Несмотря на то, что сегодня отсутствие пары вызывает вопросы у друзей и близких, многие сознательно выбирают жизнь без отношений или, по крайней мере, делают большой перерыв, отказываясь от постоянного партнера. Мы поговорили с практическим психологом Ольгой Антиповой, которая рассказала нам о главных преимуществах жизни современного человека без пары.
Это время расслабиться и пожить без обязательств
В отношениях мы совместно решаем что делать, где быть и до скольки, что купить, когда вернуться с работы.
«Сейчас это не вызывает абсолютно никакого напряжения и мы можем менять планы по собственному усмотрению, не беспокоясь кого-то огорчить», — комментирует психолог.
Акцент на свои потребности
Можно наконец сместить центр внимания на свои потребности: открыть что-то новое в себе, почувствовать собственный ритм жизни, отстроить биологические часы по себе, понять что любишь и чем хочешь заниматься, в этом наш эксперт уверен.
Свои правила
Ольга: «Дома можно вести себя так, как хочется: удобный график уборки или его отсутствие, перестановка в любое время дня и ночи, уют по собственному вкусу, просмотр сериалов по телевизору, а не в телефоне и многое другое».
Но будьте осторожны — к такой свободе можно очень быстро привыкнуть и отказаться будет непросто.
Открыты все пути
Жизнь без отношений — это отличное время для путешествий, в том числе спонтанных!
«Сорваться с друзьями в выходные в соседний регион, за город или на природу, а, возможно, уехать на ретрит в Индию. Весь мир к вашим услугам и вы не ограничены по времени», — говорит психолог.
Новые увлечения и знакомства
Впустите в свою жизнь новые знания и знакомства.
Ольга: «Курсы психологии, кройки и шитья, дайвинг, стрип-пластика: теперь вы можете заняться тем, что давно откладывали».
Не теряйте драгоценное время зря.
Эксперименты с имиджем
Пока вы не заняты отношениями, есть великолепная возможность сменить образ и гардероб. Наш эксперт уверена, что, освободив большое количество энергии — мы меняемся сами и уже не можем оставаться в старой парадигме восприятия.
Ольга Антипова: «Можно без зазрения совести обновить энергетику — постричься и убрать из шкафа вещи, которые не радуют».
Возможность проводить время с тем, с кем хочется
Теперь у вас есть возможность по своему усмотрению пригласить родителей на ужин, подруг на девичник или старого друга посмотреть фильм. Также можно вернуться домой в любое время или же вообще на следующий день, или через неделю.
Финансы только в вашем распоряжении
Наш эксперт рекомендует планировать бюджет, новые источники дохода, копить, инвестировать или тратить деньги по своему усмотрению. Вам никто и слова не скажет.
Корректируем рацион под себя
Питание теперь также в ваших руках.
Ольга: «Сегодня можно позавтракать в кафе, завтра поголодать, на неделю сеть на овощную диету, а через месяц, возможно, вы захотите перейти на безглютеновое меню».
И не нужно задумываться о том, чем кормить вторую половинку все это время.
Открытость ко всему новому.
Это отличное время полностью взять ответственность за свою жизнь и изменить ее по своему усмотрению. Не нужно думать как наши решения повлияют на настроение партнера или отношения в целом. Психолог поясняет, что так мы можем быть более амбициозны и открыты к сюрпризам и возможностям, которые преподносит жизнь.