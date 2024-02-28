Сделать перестановку, сменить образ и другие преимущества жизни без отношений

Несмотря на то, что сегодня отсутствие пары вызывает вопросы у друзей и близких, многие сознательно выбирают жизнь без отношений или, по крайней мере, делают большой перерыв, отказываясь от постоянного партнера. Мы поговорили с практическим психологом Ольгой Антиповой, которая рассказала нам о главных преимуществах жизни современного человека без пары.

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Это время расслабиться и пожить без обязательств

В отношениях мы совместно решаем что делать, где быть и до скольки, что купить, когда вернуться с работы.

«Сейчас это не вызывает абсолютно никакого напряжения и мы можем менять планы по собственному усмотрению, не беспокоясь кого-то огорчить», — комментирует психолог.

Акцент на свои потребности

Можно наконец сместить центр внимания на свои потребности: открыть что-то новое в себе, почувствовать собственный ритм жизни, отстроить биологические часы по себе, понять что любишь и чем хочешь заниматься, в этом наш эксперт уверен.

Свои правила

Ольга: «Дома можно вести себя так, как хочется: удобный график уборки или его отсутствие, перестановка в любое время дня и ночи, уют по собственному вкусу, просмотр сериалов по телевизору, а не в телефоне и многое другое».

Но будьте осторожны — к такой свободе можно очень быстро привыкнуть и отказаться будет непросто.

Открыты все пути

Жизнь без отношений — это отличное время для путешествий, в том числе спонтанных!

«Сорваться с друзьями в выходные в соседний регион, за город или на природу, а, возможно, уехать на ретрит в Индию. Весь мир к вашим услугам и вы не ограничены по времени», — говорит психолог.

Новые увлечения и знакомства

Впустите в свою жизнь новые знания и знакомства.

Ольга: «Курсы психологии, кройки и шитья, дайвинг, стрип-пластика: теперь вы можете заняться тем, что давно откладывали».

Не теряйте драгоценное время зря.

Эксперименты с имиджем

Пока вы не заняты отношениями, есть великолепная возможность сменить образ и гардероб. Наш эксперт уверена, что, освободив большое количество энергии — мы меняемся сами и уже не можем оставаться в старой парадигме восприятия.

Ольга Антипова: «Можно без зазрения совести обновить энергетику — постричься и убрать из шкафа вещи, которые не радуют».

Возможность проводить время с тем, с кем хочется

Теперь у вас есть возможность по своему усмотрению пригласить родителей на ужин, подруг на девичник или старого друга посмотреть фильм. Также можно вернуться домой в любое время или же вообще на следующий день, или через неделю.

Финансы только в вашем распоряжении

Наш эксперт рекомендует планировать бюджет, новые источники дохода, копить, инвестировать или тратить деньги по своему усмотрению. Вам никто и слова не скажет.

Корректируем рацион под себя

Питание теперь также в ваших руках.

Ольга: «Сегодня можно позавтракать в кафе, завтра поголодать, на неделю сеть на овощную диету, а через месяц, возможно, вы захотите перейти на безглютеновое меню».

И не нужно задумываться о том, чем кормить вторую половинку все это время.

Открытость ко всему новому.