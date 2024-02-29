Психолог раскрыла, почему ответы Тинькова* Дудю* стали мемом

Мы видим не просто харизматичного Тинькова. Мы видим авторитета без маски социального давления. А это — самая ядерная смесь. В его словах нет желания кому-то понравиться, угодить интервьюеру или аудитории. Отсутствует манипуляция зрителем и зритель это чувствует. Он просто живет свою жизнь в этом интервью. Мы узнаем Олега Тинькова и по образу, и по голосу. Это бренд, который жил и становился вместе с нами. В нашем поколении этот бренд уже заякорился как значимый, — заметила Авилова.