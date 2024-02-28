Психолог: стоит быть терпимее к рассылающим гифки родственникам

Психолог Булгакова: стоит быть терпимее к рассылающим гифки родственникам
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, как реагировать на гифки и мемы в мессенджерах.
Люди рассылают интерактивные открытки, руководствуясь разными побуждениями: кто-то хочет напомнить о себе «оригинальным способом» или поднять настроение, кто-то из-за одиночества, а для кого-то это хобби, объяснила она в беседе с газетой «Известия».
Если человеку не нравится получать такие картинки, он может напрямую сообщить об этом коллегам или знакомым. При этом с родственниками старшего поколения нужно быть осторожнее, предупредила Булгакова.
Пожилые помнят, что раньше на праздники люди всегда отправляли друг другу открытки. В наши дни такой способ уже не пользуется популярностью.
«Для них это прежде всего элемент общения, своего рода традиция… Но в целом — будьте добрее и постарайтесь отнестись к этому с положительной стороны», — заключила психолог.