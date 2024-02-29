Эксперт объяснила, как строить интимную жизнь, если есть вагинизм

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоя (настоящая фамилия Стоядинович) дала совет девушке, перед первым сексом переживающей о своем половом расстройстве — вагинизме. Ответ на письмо читательницы опубликовало издание Slate.

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По словам девушки, ей слегка за 20 лет, и у нее никогда не было секса. Она считает себя демисексуалкой — такие люди могут строить близкие отношения только с теми, кого хорошо знают.

«У меня вагинизм. Недавно мне понравился один классный, смешной парень. И я задумалась: что же делать?» — написала она.

Девушка уточнила, что лечила влагалищный спазм с помощью физиотерапии, но терапия обходится слишком дорого. Теперь автор письма задумалась, как рассказать о своей особенности и как предупредить потенциального партнера, что секса не будет как минимум месяцев шесть, пока они не узнают друг друга получше.

В ответ Стоя отметила, что сама предпочитает рассказывать партнерам о своих предпочтениях «на берегу», однако предположила, что девушке понадобится некоторое время, чтобы заговорить о вагинизме.

«Попробуйте сказать: "Я думаю, ты замечательный, и я хочу, чтобы мы не торопились. Я демисексуалка, мне нужно почувствовать связь, узнать тебя, прежде чем я смогу целоваться, заняться любовью. Я хочу сказать тебе об этом сразу, чтобы мы оба понимали: ты мне нравишься и мне нужно время"», — предложила вариант разговора эксперт.

Стоя также предупредила, что некоторые мужчины будут пытаться переубедить девушку, пребывая в уверенности, что преодолеют ее расстройство, но другие удивят готовность принять ее особенность.

«Считывайте сигналы, доверяйте интуиции, уходите, если вам некомфортно. Доверяйте поведению партнера больше, чем его словам», — напутствовала она.