Почему человек становится неряхой

Осознанные, взрослые люди будут стремиться, чтобы в доме были чистота и порядок. Об этом рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Алла Далит.

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По словам эксперта, неубранная, захламленная квартира говорит о том, что человек не слушает, что происходит у него внутри, он не разобрался со своими эмоциями. В таком состоянии человек перестает замечать бардак вокруг себя.

— Он будет удивляться, если ему делают замечания, ему будет все равно, видят гости или нет. Потому что он внутри себя не слышит, он заморожен, — отметила эксперт в эфире программы «ОТРажение».

Осознанный человек будет убираться в квартире. Но речь не должна идти о гипертрофированной борьбе за чистоту. Если женщина по нескольку раз в день моет пол без особой необходимости, это тоже указывает на наличие психологических проблем.