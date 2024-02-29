Как понять, что пора разводиться? Вот шесть верных признаков

Психотерапевт Гиберт: к разводу может привести потеря интереса друг к другу. Но в отношениях со временем редко появляется лишь одна проблема — в основном они копятся как снежный ком. А приятного, наоборот, становится всё меньше. И то и другое постепенно ослабляет связь в паре. По каким признакам можно понять, что «корабль любви» плывёт к разводу, «Доктору Питеру» рассказал психотерапевт, клинический психолог, гипнотерапевт Евгений Гиберт.

© Freepik/Drazen Zigic

Но в отношениях со временем редко появляется лишь одна проблема — в основном они копятся как снежный ком. А приятного, наоборот, становится всё меньше. И то и другое постепенно ослабляет связь в паре. По каким признакам можно понять, что «корабль любви» плывёт к разводу, «Доктору Питеру» рассказал психотерапевт, клинический психолог, гипнотерапевт Евгений Гиберт.

Как понять, что нужно разводиться

Вам не о чем поговорить. Если у супругов пропало желание делиться друг с другом своими впечатлениями, и такое далеко не впервые, стоит задуматься. Постарайтесь понять, интересна ли вам жизнь друг друга или вы уже существуете в одном помещении просто как соседи.

Оба не боретесь за отношения. Неблагоприятный сигнал, если и мужчина, и женщина больше не пытаются работать над отношениями, как-то улучшить их.

Нет конструктивного решения проблем. Вместо этого диалог наполняется саркастическими комментариями и больше похож на обмен гневными словами.

Давно пропал секс. Плохой признак — интимной близости нет неделями и месяцами. Но может быть и так, что уже и обниматься не хочется, а прикосновения стали неприятны.

Одному из супругов легче, когда другой не рядом. Понятно, что каждому периодически хочется побыть наедине с собой — это не проблема. Другое дело, когда человек чувствует физическое облегчение в отсутствие партнёра.

Каждый легко представляет свою жизнь без партнёра. Он с удовольствием думает о том, как живёт без своей нынешней половинки, как проводит без неё отпуск и т. д. Это говорит о подсознательном желании разорвать отношения.

Развод — единственный выход?

По мнению психолога, если остались хотя бы крохи любви, нужно попробовать спасти отношения. Например, обратиться к специалистам, которые помогут разобраться в общих проблемах.

Также важно быть честными с собой и если станет понятно, что улучшить ситуацию не удастся, признать, что нужно разойтись.

«Иногда есть смысл закончить отношения и идти каждому своим путём, чем мучиться в браке, создавая иллюзию счастья», — заключил Гиберт.