Я мать-одиночка — есть ли у меня шанс на женское счастье?

Как справиться с расставанием и разрешить себе новые отношения, параллельно воспитывая детей после ухода мужчины из семьи, рассказал Евгений Теребенин, дипломированный психолог, член Международной ассоциации психологов.

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Распознаем первичные негативные реакции

Расставание с любимым мужчиной всегда воспринимается и переживается тяжело, особенно если он — отец общих детей. Отрицательные эмоции подпитывают и неприятные последствия разрыва — часто расставание родителей сопряжено с дальнейшим отсутствием папы в жизни ребенка. Из-за этого уровень материнской ответственности усиливается, у женщины может появиться страх, что ее будущая личная жизнь негативно скажется на детях — они почувствуют себя брошенными и со стороны матери тоже. Параллельно с материнскими чувствами возникают и переживания за свою собственную жизнь — как воспитывать ребенка одной, насколько велик шанс встретить новую любовь и многие другие.

Все эти триггеры негативного опыта значительно осложняют поиск нового партнера. Актуальность проблемы подтверждает статистика. Согласно переписи населения 2021 года, доля матерей, воспитывающих детей без отца,

составляет

37,7% от всех семей с детьми. Следующие рекомендации помогут справиться с переживаниями, а также — начать новую счастливую жизнь.

Избавляемся от вредных шаблонных установок

«Я мать-одиночка» — вредная установка, которая негативно сказывается на самооценке. Часто даже в шутку произнося эту фразу, женщина определяет ею свою программу поведения и свое место в социуме. И действительно начинает смотреть на мир через призму «матери-одиночки», часто перенимая мужское поведение — избыточную маскулинность и напористость, и действуя из позиции «меня обидели, мне теперь все можно, и все должны». Такое поведение характерно для инфантильного эгоцентрика, не учитывающего интересы других людей.

Установку «я мать-одиночка», лучше заменить на «я мать ребенка, которая получила жизненный опыт». Потому что женщина с такой позицией лучше знает свои желания и потребности, а также понимает, что ей не нравится и для нее не походит. Такая женщина извлекла уроки из прошлого. Она не держит обиды на бывших партнеров и не проецирует ее на новых поклонников и окружающих.

Принимаем и отпускаем ситуацию

Что эти отношения и их разрыв значили для меня?

Как воспринимал нашу семью и своего отца ребенок?

Какой вывод можно сделать из ответов на первые два вопроса?

Что именно произошло между нами, почему мы расстались?

Какие ролевые модели в наших отношениях мы использовали?

Какие психологические модели мне не нравятся, и откуда я их взяла? Создание новой жизненной главы невозможно без подведения итогов прошлой. Поэтому после расставания важно провести рефлексию, сделать выводы и учесть совершенные ошибки для дальнейшей работы над собой. В этом помогут следующие вопросы:

Однако рефлексия не будет иметь смысла, если ответы на вопросы будут нечестными. Искренность и открытость перед самой собой помогут женщине увидеть, что в отношениях всегда участвуют двое. Поэтому оценочные суждения «она плохая» или «он плохой» должны остаться в прошлом. Оба партнера вели себя определенным образом, который привел их к расставанию. Возможно, у них в собственных семьях были негативные примеры, которые они взяли за основу в совместных отношениях. Независимо от причины проигранный ими сценарий был нефункциональный, но он был полезен для обоих.

Воспринимаем расставание как опыт и точку роста

Выражение «живем, как умеем» слышали многие, кто-то даже принимает его за жизненное правило. Однако немногие знают, что оно изначально некорректно, ведь нужно учиться жить, а не соглашаться на минимум, который нам когда-то показали. Лучше получить негативный опыт, чем никакого, потому что только через собственный опыт и изучение мира можно понять, чего человек действительно хочет, какой партнер ему нужен рядом.

«Я делаю так, чтобы получить желаемое». Есть знаменитое триединство: «Быть, делать, иметь». Когда люди говорят о том, что имеют, то часто подразумевают под этим характеристику действия:

«Я был таким, когда делал все, чтобы достигнуть результата».

«Быть таким», значит, выстраивать свои действия конкретным образом, который приводит нас к конечному результату. Хотя на самом деле акцент должен быть на состоянии человека:

После расставания женщине важно понять, какой она была, когда закончились ее отношения с партнером. А также — какой она является сейчас и какой хочет себя видеть в будущем. Если женщина сохранит состояние, которое было у нее в прошлой семье — скорее всего ее ждет либо повторение прошлого сценария, либо одиночество. Новая жизнь возможна только у психологически обновленного человека. Чтобы изменить текущую версию себя, женщине необходимо провести самоанализ и осознать, какие у нее есть привычки, что и как вызывает те или иные эмоции. После этого наступает возможность для работы над собой и переоценки жизненных ориентиров. Поэтому закончившиеся отношения полезно воспринимать как важный жизненный этап, благодаря которому человек меняется и может подготовить себя к следующим отношениям.

Обрести счастье в новом союзе поможет понимание, что 50% успеха зависит от самой женщины, ее состояния, настроения и жизненной позиции. Потому что, отталкиваясь от этих факторов, она и подбирает себе партнера.

Уделяем внимание ребенку

Важно не забывать о том, что развод родителей является сложным периодом для ребенка, который может испытывать чувство тревоги и даже вины за произошедшее. Поэтому следует сформировать у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать, объяснив, что выбирать никого не придется, папа с мамой остаются семьей для него, даже если территориально не живут вместе. Такие фразы, как «мы тебя любим, несмотря на имеющиеся трудности», «ты молодец, ты справился», помогут ребенку преодолеть переживания. Необходимо показать детям, что никто из членов семьи, тем более они сами, в разводе не виноват.

Женщины после расставания с партнером нередко начинают допускать серьезные ошибки в воспитании детей из-за собственного уязвимого состояния. Мать, травмированная разрывом отношений, подсознательно проецирует личность ребенка на личность его отца. Отсюда часто появляется чувство неприязни к сыну. В присутствии дочери мать может позволять себе негативные высказывания как о бывшем партнере, так и обо всех мужчинах в целом. Или считает ошибкой не только отношения с отцом своих сына или дочери, но и самого ребенка.

Такое поведение отрицательно сказывается на психологическом состоянии детей и приведет к проблемам и трудностям во взрослой жизни. Именно поэтому матери важно работать над собственным психологическим состоянием, которое поможет избежать негативных эмоций по отношению к детям.