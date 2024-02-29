Как укрепить отношения с партнером: восемь советов от клинического психолога

Психолог объяснила, как повысить благополучие в паре и не дать ссорам разрушить отношения. Даже при самой сильной и крепкой любви отношения требуют работы обеих сторон. Недопонимания, раздражающие привычки партнёра, разность темпераментов, воспитания, взглядов на какие-то вещи со временем начнут вызывать дискомфорт, становиться причиной для споров, а то и скандалов.

Если не научиться с этим работать, есть риск или превратить совместную жизнь в ад, или быстро расстаться. Как улучшить отношения с партнёром и как действовать в конфликтах, чтобы это не стало критической точкой, «Секрету» рассказала клинический психолог Марина Бондаренко.

Не кричать в ссоре

Если пара начинает кричать друг на друга во время ссоры, то ситуация становится сложнее, поскольку в дело вступают гормоны стресса. А в этом состоянии шансы прийти к компромиссу стремятся к нулю: в состоянии стресса партнёр не может понимать другую сторону. По крайней мере, пока не успокоится.

Чтобы не переводить ссору в скандал и не дойти до точки невозврата, попросите партнёра сделать перерыв в разговоре, чтобы успокоиться. Подвигайтесь, разомнитесь, попробуйте покричать не на человека, а просто «выпустить пар». А прежде чем что-то сказать партнёру, остановитесь, сделайте глоток воды или спокойный вдох и выдох.

Не копить обиду

Можно держать тяжёлый чемодан 15 минут, но не 15 лет. С негативными эмоциями в отношениях аналогично: копить их вечно нельзя.

Исследование, в котором приняли участие 355 пар, состоящих в браке более 16 лет, показало, что обычно женское несчастье приводит к разводу. Хотя мужчины чаще женщин ощущают такого рода семейное напряжение.

Поэтому никогда не ждите, что человек сам догадается о ваших желаниях или ожиданиях — этого не произойдёт, и он не должен догадываться. Важно разговаривать и объяснять, что на самом деле вы ждёте, чего хотите, о чём беспокоитесь.

И не стоит додумывать что-либо за партнёра: опять же, спрашивайте и разговаривайте.

Кроме того, важно уметь озвучивать свои негативные чувства. Иначе возникает соблазн выместить их на других — чаще всего на детях, подчинённых или животных. Горечь и обида могут перерасти в презрение. Тогда вы начинаете критиковать свою вторую половину за то, кто он есть, а не за поступки: «Не могу поверить, что ты опять не убрал посуду. Неряха. Ты никогда не думаешь обо мне!».

Выскажите свои чувства: «Я чувствую раздражение и грусть, потому что мне очень хотелось, чтобы посуду убрал ты». Не обобщайте — «ты никогда мне не помогаешь», а говорите о конкретном моменте: «мне грустно/обидно, что ты сегодня мне не помог».

Добавьте запрос: «Я хотела бы избежать этой проблемы в будущем». Пригласите своего партнёра к разговору, поставив открытый вопрос: «Как думаешь, каким образом мы сможем это сделать?», и создайте новые договорённости.**

Посмотреть на конфликт со стороны

Пары могут более конструктивно справляться с конфликтами, если будут представлять, что дают себе совет с точки зрения нейтрального наблюдателя.

В исследовании учёных участвовали 120 относительно счастливых супружеских пар. Исследователи попросили их отслеживать самые большие конфликты. Половина группы получила дополнительное письменное задание: описать конфликт с точки зрения третьей стороны. Также эти пары учились принимать стороннюю точку зрения. Письменные упражнения не уменьшили количество ссор, но пары, которые их делали, отметили, что им удалось поддержать свои семейные отношения и не допустить их ухудшения.

Попробуйте описать конфликт со стороны и подумать, какой совет вы бы дали своему приятелю в этой ситуации.

Также можно записывать свои диалоги с супругом на диктофон, а лучше на видео. Позже нужно найти время, чтобы в одиночестве пересмотреть или переслушать записи и оценить своё (именно своё!) поведение со стороны.

Ещё один вариант того, как улучшить отношения: предложите проговорить всё, что хочется сказать. Сами в это время только внимательно слушайте. А на следующий день поменяйтесь ролями, но теперь вы говорите, а партнёр только слушает.

И только ещё через день, если захочется, можно обсудить, что каждый из вас услышал, и договориться о чём-то на будущее.

Уважать особенности партнёра

У партнёров могут быть разные взгляды и привычки — о них надо знать и надо научиться их принимать. Один человек любит, когда всё идёт точно по плану. А кто-то ненавидит всё расписывать, и для него спонтанные сюрпризы — это важнейшая часть отношений. Такая ситуация может привести к проблемам и конфликтам в паре.

Например, один из партнёров неожиданно приносит билеты в театр, в то время как у второго всё распланировано на несколько месяцев вперёд. Ему в таком случае придётся или портить отношения с теми, с кем у него были планы, либо портить отношения с партнёром, приглашающим в театр.

Чтобы этого не допустить, узнавайте и учитывайте особенности друг друга, спрашивайте, что нравится и интересно, учитесь взаимодействовать и договариваться.

И примите мысль о том, что в отношениях каждый человек отвечает только за своё состояние. Тогда у вас есть шансы договориться. Если ответственность за счастье и за хорошее настроение передана партнёру по принципу «партнёр должен сделать меня счастливым», это прямой путь к созависимости, конфликтам и разочарованиям.

Найти общие интересы

У каждого в паре могут быть свои увлечения и занятия, это нормально. Но слишком сильное разделение может привести к проблемам. Когда партнёры начинают строить планы, не принимая во внимание другую сторону, у кого-то из пары может возникнуть ощущение, что его не берут в расчёт.

Согласно обзору 30 исследований, у пар, которые говорят о своих отношениях «мы» вместо «я», более счастливые отношения.

Проследите, как вы говорите о вашей паре и о планах. Если в основном употребляете только «я», возможно, вы не учитываете, что у партнёра могут быть и какие-то свои интересы, а это прямая дорога к конфликтам.

Попробуйте найти совместное хобби, чтобы иметь дополнительную точку соприкосновения. Чаще интересуйтесь мнением партнёра: например, смотрите и обсуждайте фильмы об отношениях. Можно даже ставить на паузу во время просмотра и спрашивать: «А что ты думаешь?».

Быть предупредительными и внимательными

Исследования показывают, что если человек может объяснить стрессовую ситуацию внимательному, слушающему партнёру, он с большей вероятностью сообщает о более высоком уровне удовлетворённости своими отношениями. Поэтому важно проявлять внимательность друг к другу и эмоциональную поддержку.

Спрашивайте друг друга: «Как я могу поддержать тебя?». Посылайте ободряющие сообщения, если такой вариант заботы подходит вашему партнёру. Жалуйтесь друг другу по очереди, а не по принципу «ну, это у тебя не проблема, а вот у меня…». А если вы знаете, что партнёру предстоит тяжёлая неделя, выделите время на разговор по душам.

Одна из проблем в отношениях в том, что люди не всегда проявляют должное сочувствие, переходят сразу к советам. Обычно режим «совета» включает мужчина, поскольку так устроена его психика: любое обращение или жалобу он воспринимает как просьбу найти решение.

Если женщине не нужно решение, а просто хочется, чтобы выслушали и посочувствовали, то она автоматически начинает воспринимать совет агрессивно — получается замкнутый круг.

Если вы хотите, чтобы вас выслушали, а не предлагали готовое решение, так и скажите партнёру: «мне нужно выговориться, послушай меня, пожалуйста». В женском варианте желательно добавить «я тебя ни в чём не обвиняю, мне просто нужно выплеснуть накопившиеся эмоции».

Но главное — не просто пассивно слушайте человека, дайте понять, что слышите его, сопереживайте. При этом помните, что партнёр может быть не готов общаться, это нормально.

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Проявлять благодарность

Чем больше проявлений любви человек получает ежедневно, тем лучше он чувствует себя в целом. Небольшие знаки внимания показывают, как люди важны друг для друга.

Учёные выяснили, что люди, которые чувствуют, что партнёр ценит их, выражают большее удовлетворение своими отношениями и с большей вероятностью останутся вместе.

Поэтому для поддержания крепких отношений с партнёром старайтесь чаще выражать благодарность и тепло — словами и действиями. Говорите: «я ценю тебя», «ты важен для меня», «я ценю твою заботу».

Замечайте приятные мелочи, которые человек для вас делает. Делайте искренние комплименты, приготовьте завтрак или чашку чая в течение дня, если знаете, что у партнёра нет времени на это. Заведите список желаний вашего партнёра. Обычно неожиданные мелочи становятся самыми приятными подарками. Вы заметили, что вашему супругу нравится картина в музее, она напоминает ему о детстве — подарите копию ему на праздник. Супруга мельком обмолвилась о понравившихся духах или ресторане — подарите духи немного позже или сводите её в этот ресторан на выходных.

Развивать физическую близость

Как показывают исследования, прикосновения делают коммуникацию эффективнее и улучшают отношения. В момент тактильного контакта активируются области мозга, которые влияют на реакции, физиологические реакции и мыслительные процессы. А в романтических отношениях прикосновения повышают благополучие в паре, даже у тех, кто ценит дистанцию и автономию.

Физическая близость будет лишней только для нетактильных людей. В этом случае нужно найти альтернативы: спросить у партнёра, что ему говорит о любви, в какие моменты он чувствует себя любимым или любимой.

Если же человек тактильный, то для улучшения отношений обнимайтесь, когда прощаетесь или встречаетесь, обнимайтесь на диване, держитесь за руки. Так вы можете показать своему партнёру, что вы наслаждаетесь его близостью и будете себя чувствовать ближе друг к другу не только физически, но и эмоционально.

Введите ритуалы контактов: встречайте с работы, говоря не просто «привет» из кухни. Выйдите навстречу, обнимите, поцелуйте. Утром, даже если нет сил вставать и готовить завтрак партнёру, обязательно обнимитесь, пожелайте удачи и доброго дня друг другу.