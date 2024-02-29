Звездные пары, в которых мужчина сильно старше

Пары, в которых между влюбленными большая разница в возрасте, — явление не новое, однако до сих пор вызывает споры. Многие убеждены, что такие союзы не будут крепкими и неминуемо приведут к расставанию. В шоу-бизнесе есть немало пар, которые доказывают обратное: возраст не имеет значения, когда речь идет о любви.

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Сайт «Страсти» собрал подборку из звездных пар, в которых мужчина старше избранницы, и узнал у психолога, в чем секрет их крепкого союза.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (разница в возрасте — 21 год)

Starface.ru

Впервые 47-летний Федор Бондарчук увидел 26-летнюю Паулину Андрееву на сцене театра МХТ имени Чехова. Актриса играла юмористическую роль и почти весь спектакль провела в корсете. По воспоминаниям режиссера, Паулина покорила его «абсолютной красотой».

«Она выделялась. Сильно выделялась», — цитирует The Voice интервью Федора.

Спустя время будущие супруги пересеклись на съемках передачи «Кино в деталях», где состоялось их знакомство. После встречи восхищение Федора только усилилось. Бондарчук не раз отмечал, что, несмотря на разницу в возрасте, Андреева покорила его интеллигентностью, честностью и отличным чувством юмора. По словам режиссера, Паулина напомнила ему «девушку из прошлых столетий».

О том, что между знаменитостями не только дружеские отношения, стали говорить в 2016 году. Тогда Федор объявил о разводе со Светланой Бондарчук, с которой был в браке 25 лет. Через несколько месяцев режиссер и актриса появились вместе на «Кинотавре» в Сочи. Тем самым пара подтвердила слухи о романе. После этого на Андрееву обрушился шквал критики: ее прозвали разлучницей и виновницей расставания Федора с супругой. Узнав об этом, режиссер встал на защиту возлюбленной и заявил: в последние годы их брак со Светланой был фикцией.

В 2019 году знаменитости сыграли свадьбу, которая прошла в закрытом формате. Гостям торжества было запрещено пользоваться телефонами и выкладывать в Сеть фотографии. Известно, что супруги с размахом отметили свадьбу. Первая часть торжества состоялась в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге, вторая — в старинном особняке на Невском проспекте.

Спустя год в Сети появились слухи о беременности актрисы. Паулина приостановила актерскую деятельность и перестала выходить в свет. Догадки публики подтвердились в 2021 году. Тогда Андреева опубликовала «беременное» фото и сообщила о рождении сына Ивана.

На сегодняшний день пара проживает в Санкт-Петербурге, в квартире, в которой Федор подарил супруге.

Психолог Екатерина Корендясева считает, что после с развода со Светланой Федор осознал, чего он хочет от отношений. Будучи взрослым, состоятельным мужчиной, Бондарчук взял на себя всю ответственность за брак с Андреевой. По словам психолога, чувство контроля и власти добавляет режиссеру уверенности в себе.

«У Бондарчука есть опыт длительных отношений, и как бы нам не хотелось верить в сказку «один раз и на всю жизнь», не каждая семья способна пройти все кризисы. То, что подходило в 20 лет, может совершенно не устраивать в 40 и 50. После завершения длительных отношений, могу предположить, что Федор твердо понимал, что ему нужно. В этом и заключается секрет долгосрочного союза Федора и Паулины», — высказалась Екатерина.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (разница в возрасте — 36 лет)

Starface.ru

Будущие супруги познакомились на «Кинотавре» в Сочи в 1996 году. Знаменитости жили в отеле на разных этажах, но случайно пересеклись в лифте. На тот момент 59-летний Кончаловский уже был звездой мирового масштаба и только вернулся из Голливуда, а 23-летняя Высоцкая была выпускницей актерского вуза, начинающей карьеру. Несмотря на разницу в социальном статусе и возрасте, знаменитости влюбились друг в друга с первого взгляда. Кончаловский не стал скрывать от Высоцкой, что женат и имеет детей. Но даже брак Андрея не помешал их чувствам.

«Я быстро предупредил ее, что у меня жена, что я люблю своих детей. Но я уже понимал, что не могу позволить ей уехать. Я чувствовал, что влюбился», — цитирует Spletnik высказывание режиссера.

После встречи в Сочи Андрей и Юлия уехали в Стамбул и больше не расставались. На протяжении двух лет актриса мирилась с ролью любовницы. Однако в 1998 году Кончаловский развелся и сделал предложение Высоцкой, узнав о ее беременности.

За годы брака у супругов родились дочь Мария и сын Петр. В 2013 году в семье знаменитостей произошла трагедия, которая сделала их союз еще крепче. Тогда Мария пострадала в ДТП во Франции и получила черепно-мозговую травму. Ситуация осложнялась тем, что за рулем машины находился Кончаловский, который получил незначительные повреждения.

После ДТП Марию ввели в искусственную кому, и родители больше года ухаживали за ней в больнице. Затем последовал долгий период реабилитации: их наследница провела в клинике Франции 6 лет. Пережив трагедию, Юлия и Андрей стали скрывать дочь от внимания публики.

В 2019 году супруги решили обвенчаться после 20 лет брака. По мнению режиссера, им с Юлией нужно было преодолеть все трудности, чтобы решиться на этот шаг.

«Не думаю, что нужно начинать отношения с венчания. Особенно в современном мире, когда нет такого обреченного состояния «вместе и навсегда» ни у мужчины, ни у женщины. Начинать с этого даже безответственно», — цитирует Spletnik высказывание режиссера.

На сегодняшний день Юлия и Андрей счастливы вместе. Супруги часто путешествуют и много времени проводят в Италии. 10 лет назад они приобрели там особняк, построенный в 18 веке. Кончаловский выкупил поместье и потратил внушительную сумму на реставрацию виллы.

По мнению психолога Гули Галеевой, Высоцкая и Кончаловский — самая крепкая пара в отечественном шоу-бизнесе. Эксперт отметила, что Юлия и Андрей добились профессиональных высот. Тяга к творчеству и взаимная поддержка делают их союз стабильным и помогают дальше развиваться.

В одном интервью Юлия произнесла следующее: «Он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери». Психолог убеждена, что это — ключевая фраза, характеризующая отношения супругов.

«Фраза может многое значить. Это говорит о том, что Андрею Юлия чем-то напоминает его мать. Также это значит, что с ней он добирает то, чего не хватало с вечно занятой мамой», — сообщила эксперт изданию «Страсти».

В свою очередь, Юлия обрела в Андрее отца, чьей любви она была лишена в детстве. «Юлия Высоцкая выросла в семье, где отчим ее не любил так, как ей хотелось бы. По сути, той самой отцовской любви у телеведущей не было. Когда такие девочки вырастают, они отчаянно ищут отца в партнере. Скорее всего, тут смешиваются чувства как к родителю, и как к мужчине. Кончаловский для нее, действительно, — учитель и вдохновитель, как Юлия говорит в интервью», — резюмировала психолог.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (разница в возрасте — 44 года)

Tarakanov Vadim/East News

65-летний Евгений Петросян и 21-летняя Татьяна Брухунова познакомились в 2011 году. Татьяна окончила университет и записалась на практику в Театр эстрадных миниатюр, в котором работали Евгений и его супруга Елена Степаненко. Тогда Татьяна занималась администрированием сайта Елены. Спустя время она получила повышение: Петросян назначил ее личной помощницей и вместе с ней уехал в гастрольный тур, оставив жену дома. Поступок юмориста породил первые слухи о расставании с Еленой.

По воспоминаниям Татьяны, после тура Степаненко начала проявлять к ней ревность и агрессию. Ситуация усугублялась тем, что Брухунова вновь получила повышение: на этот раз Петросян назначил ее директором Театра эстрадных миниатюр. Брухунова не скрывала, что в этот период между ними начала зарождаться «духовная близость».

Евгений, Татьяна и Елена находились в любовном треугольнике на протяжении 7 лет. В ноябре 2018 года стало известно о разводе Петросяна и Степаненко. Пара, которая прожила в браке 30 лет, рассталась со скандалом. Елена требовала от экс-супруга половину нажитого имущества, но юморист не хотел идти на уступки.

Несмотря на развод, Евгений не спешил выходить в свет с молодой возлюбленной. Впервые они появились на мероприятии в статусе пары в августе 2019 года. В конце того же года Петросян и Брухунова поженились.

Спустя год после свадьбы Евгений и Татьяна стали родителями. У супругов родился сын Ваган. Брухунова не скрывает, что из-за отношений с Петросяном она столкнулась с травлей. Несмотря на это, Татьяна открыто говорит о счастье с супругом. Пара много путешествует и занимается воспитанием сына.

В феврале 2024 года супруги вновь привлекли к себе внимание. Тогда стало известно о том, что юморист перенес операцию на руке. Пока Петросян находился в больнице, его супруга путешествовала по Китаю и делилась красочными кадрами. Поступок Татьяны вызвал осуждение. Пользователи Сети посчитали, что ее обязательство — это уход за больным мужем. Психолог Екатерина Корендясева считает, что публике не стоит строго судить Татьяну.

«Если вспомнить, что разница у супругов 44 года, можно предположить, что Татьяна в этих отношениях в роли той, «о ком заботятся». Это частая особенность отношений с большой разницей в возрасте. За годы брака у них могла сложиться система, где забота обращена к ней, а Евгений Петросян находится в роли «мужественного и сильного». То есть он не требует к себе особого внимания, балует молодую жену, одобряет ее выборы и «геройствует», лежа в больнице, предлагая ей продолжить путешествие», — высказалась эксперт.

Почему мужчины выбирают женщин младше себя?

Ознакомившись с историями звезд, мы решили выяснить, почему же некоторые мужчины выбирают женщин младше себя. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева назвала основные аспекты, объясняющие поведение мужчин при выборе молодых партнерш.

Проявление силы и жизненной энергии. Молодая, энергичная девушка способна привнести в жизнь взрослого мужчины разнообразие и повысить его самооценку; поиск партнера для продолжения рода; .некоторых людей привлекают союзы, в которых есть явная разница в возрасте, потому что это соответствует их суждениям о типичных ролях в отношениях. Например, в обществе есть устоявшееся представление о том, что мужчина должен быть старше и более опытным; желание самоутвердиться.