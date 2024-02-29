Что такое «здоровый стыд» и почему он на самом деле полезен

«Стыд помогает нам осознать, что мы не одиноки в мире, нам нужно соблюдать определенные правила и руководящие принципы, чтобы быть частью общества, и нам нужно признавать чувства других людей и беспокоиться о них. Это то, что мы называем здоровым стыдом, который сильно отличается от токсичного стыда», — объяснил эксперт.