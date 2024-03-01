Как избавиться от синдрома «хорошей девочки»

Чтобы избавиться от синдрома «хорошей девочки», нужно реже подстраиваться под других, посоветовала психолог Светлана Прокаева. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнила, что, повысив переносимость неодобрения, можно побороть страх быть отверженным, который лежит в основе синдрома.

Чем больше вы продолжаете подстраиваться под остальных, тем больше вы подкармливаете свой страх отвержения или наказания, — пояснила психолог.

Важно принять тот факт, что нравиться всем невозможно, это поможет научиться ставить свои интересы выше интересов окружающих. Кроме того, Прокаева порекомендовала говорить «нет», когда не хочется что-то делать. По ее словам, взрослый человек должен уметь переживать негативную реакцию окружающих на отказ, чтобы перестать стараться быть хорошим для всех.