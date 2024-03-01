Исследование Rambler&Co. На ошибках учатся или мучаются? Россияне рассказали, как переживают из-за упущенных возможностей

Молодёжь проще относится к провалам, но чаще обращается к психологам

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В динамично меняющемся мире растёт и страх упущенных возможностей – по данным исследований, с ним сталкиваются 80% жителей крупных городов страны. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они относятся к возможным ошибкам в своей жизни и что им помогает идти дальше.

Мнения опрошенных россиян разделились почти поровну – 44% тяжело переживают ошибки, 43% уверены, что на них учатся и это бесценный жизненный опыт. 13% ответили, что им всё равно.

Далее респонденты отвечали согласно возрасту, разделившись на две группы – молодёжь до 35 лет (таких 42%) и старшее поколение 35+ лет (таких 58%).

Треть (33%) молодёжи сожалеют о совершенных ошибках в карьере и столько же (33%) – нет. 24% оступаются редко и по мелочам, 5% – редко, но по-крупному. Ещё 5% опрошенных утверждают, что в карьере у них пока не было провалов. У старшего поколения 35+ лет картина схожая: 37% из них сожалеют о допущенных ошибках, в то время как 32% нисколько не беспокоятся о них. 20% ошибались мало и несерьёзно, а 7% признали за собой крупные промахи. И только 4% опрошенных утверждают, что у них не было провалов или неудач за всю карьеру.

Ситуация с ошибками в личной жизни у возрастных групп следующая: молодёжь, по их словам, совершала ошибок меньше, чем старшее поколение, и более склонна отпускать ситуацию и не переживать. Сожаления по этому поводу испытывают примерно поровну – 37% (молодёжь) и 36% (старшее поколение). Не принимают близко к сердцу неудачи в личной жизни 38% и 29% соответственно. Ошибались редко и по мелочам 10% и 17%, по-крупному – 5% и 6%, не оступались в жизни никогда, по их словам, 10% и 12%.

Когда дело доходит до реакции на ошибки, 30% в обеих группах (молодёжь и люди старшего возраста 35+) признают их и идут дальше. Признают, но продолжают переживать 30% и 44% соответственно. Делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию, 20% и 16% (молодёжь охотнее). Нейтрально относятся к ошибкам 10% и 8%. Но сильнее всего провалы вызывают апатию и плохое самочувствие у молодого поколения – так ответили 10%, тогда как у старшего таких 2%.

Наиболее сильный поколенческий разрыв наблюдается в вопросе о способах переживания совершённых ошибок. Для 17% молодёжи и 35% людей старшего поколения лучшее «лекарство» – это новые победы и удачные решения. Утешение в примерах других людей находят 23% и 17% (соответственно). Поддержку семьи в момент провала чувствуют 21% и 25%, справляются сами 19% и 16%, к психотерапии обращаются 11% и 3%, к мотивирующему контенту – 9% и 4%.