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Врач рекомендует дыхательную технику для снятия стресса

Сомнолог София Черкасова рассказала, что психологическое состояние влияет на то, как человек дышит. Во время отдыха дыхание более медленное, а выдох примерно втрое длиннее вдоха. В состоянии напряжения дыхание учащается, а вдох становится длиннее выдоха.

Врач рекомендует дыхательную технику для снятия стресса
© Unsplash.com

При этом, передаёт слова эксперта kp.ru, есть такой феномен как биологическая обратная связь (БОС). Изменив дыхание, можно повлиять на реакцию нервной системы и психологическое состояние – в том числе, снизить тревожность и стресс.

София Черкасова рекомендует применять такую технику:

  • нужно сесть на диван или в кресло, чтобы расслабить мышцы спины;
  • сделать медленный вдох, досчитав до четырёх;
  • продолжать считать, задержав дыхание – до семи;
  • медленно выдыхать, считая от одного до восьми.

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Дышать следует спокойно, комфортно, примерно на 1 счет в секунду. Вдыхать нужно через нос, выдыхать или через нос, или через рот. Лучше сконцентрироваться на дыхании, не отвлекаться, можно закрыть глаза. Выполнять дыхательное упражнение рекомендуется по 5 минут 4-5 раз в день.

Ощутимый результат, снижение напряжения и тревожности, будет заметен в среднем через 2-3 недели тренировок.

Психология