Врач рекомендует дыхательную технику для снятия стресса

Сомнолог София Черкасова рассказала, что психологическое состояние влияет на то, как человек дышит. Во время отдыха дыхание более медленное, а выдох примерно втрое длиннее вдоха. В состоянии напряжения дыхание учащается, а вдох становится длиннее выдоха.

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При этом, передаёт слова эксперта kp.ru, есть такой феномен как биологическая обратная связь (БОС). Изменив дыхание, можно повлиять на реакцию нервной системы и психологическое состояние – в том числе, снизить тревожность и стресс.

София Черкасова рекомендует применять такую технику:

нужно сесть на диван или в кресло, чтобы расслабить мышцы спины;

сделать медленный вдох, досчитав до четырёх;

продолжать считать, задержав дыхание – до семи;

медленно выдыхать, считая от одного до восьми.

Дышать следует спокойно, комфортно, примерно на 1 счет в секунду. Вдыхать нужно через нос, выдыхать или через нос, или через рот. Лучше сконцентрироваться на дыхании, не отвлекаться, можно закрыть глаза. Выполнять дыхательное упражнение рекомендуется по 5 минут 4-5 раз в день.