Идеи праздничной вечеринки — мужчинам вход запрещен

В главный женский день есть отличный повод собрать всех подруг, у которых все не было время встретиться из-за работы и других неотложных дел.

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Event-координатор Ярослава Яковлева подсказала несколько идей, как провести праздничные выходные в кругу женщин и зарядиться максимально позитивной энергией.

Мини-отпуск

Мартовские праздники обещают быть длинными, а значит, можно отправиться большой компанией в мини-отпуск в другой город или даже в другую страну.

«Сейчас турагенства предлагают большое количество однодневных туров или же путешествий на выходные, вы точно найдете то, что заинтересует всех в вашей компании», — поясняет Ярослава.

Если не хочется далеко ехать, вы легко можете забронировать коттедж или несколько номеров недалеко от города и устроить вечеринку, которую все будут вспоминать аж до следующего года. Однако позаботьтесь обо всех организационных вопросах уже сейчас.

Квест

Не выезжая из города, вы можете устроить своим подругам настоящий день впечатлений, а какими они будут, зависит от типа квеста, на который вы их пригласите.

«Я всеми руками за это популярное развлечение, тем более у квестов огромное количество тем, так что даже самая привередливая подруга останется довольна», — говорит наш эксперт.

Будьте осторожны с хоррор-квестами — для слишком впечатлительных людей такой опыт может оказаться травматичным, поэтому если не уверены в психологической стабильности участников, лучше обойтись квестом на нейтральную тему, советует координатор.

Спа-вечеринка

Для поклонниц активного ухода за собой наш эксперт предлагает следующий вариант — день спа-процедур.

«Вы не только с пользой проведете время, но и весело отметите праздник, учитывая, что многие салоны подготавливают специальную программу для гостей в этот день», — поясняет Ярослава.