Сексуальные страхи мужчины, о которых он не расскажет

Каким бы решительным ни был ваш мужчина, есть вещи, в которых он не признается даже близким друзьям-мужчинам, особенно часто это касается темы сексуальной жизни. Психолог-сексолог Катерина Молния-Горелова поделилась с WomanНit самыми популярными мужскими страхами в сексе, о которых вам стоит знать.

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1. Собственная неопытность

Как правило, этот страх активируется вначале перед друзьями, которые жаждут услышать горячие подробности о свидании друга, и чем моложе и неопытней друзья, тем легче их обмануть. Катерина: «За этим страхом стоит незрелость и желание похвастаться друзьям, против всех законов физиологии. Это проходит с возрастом, но, к сожалению, не у всех».

2. Размер имеет значение, или страх маленького члена

«Член должен быть большим» — эта установка тоже входит в топ мужских страхов, и является популярным заблуждением на тему секса. Сексолог: «Укорениться этой программе помогает то самое порно с оптическими иллюзиями, реже — смех или едкое высказывание неласковой подружки». Стоит ли напоминать мужчинам, что техника в большинстве случаев выигрывает у размера?

3. Страх имитация оргазма у женщины

Опять же, этот страх часто родом из порно. Мысль о том, что любовница сейчас имитирует, и что мужчина не довел ее до оргазма буквально взрывает мозг. «Частое заблуждение, что конечная цель секса — оргазм. О важности самого процесса такие тревожные мужчины часто не думают», — поясняет эксперт.

4. СТОСН, или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи