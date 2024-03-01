Ученые: люди с негативным подходом к жизни чаще откладывают важные дела

Американские психологи из Университета штата Огайо изучили психологические процессы, связанные с прокрастинацией — склонностью избегать выполнения обременительных задач, даже если это приведет к отрицательным последствиям. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

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В ходе серии тестов ученые выяснили, что ключевую роль в прокрастинации играет механизм психики, известный как "предвзятость оценки валентности". В психологии под валентностью понимается субъективная привлекательность (положительная валентность) или непривлекательность (отрицательная валентность) того или иного предмета, события или ситуации. Оценка валентности связана с мотивацией и отвечает за способность людей адаптироваться к новым обстоятельствам, отталкиваясь от позитивных или негативных установок.

Как показали эксперименты, люди со склонностью к негативным установкам чаще откладывали важные дела на потом без особой нужды. Ученые также выяснили, что эффект от негативных установок можно преодолеть с помощью обдумывания проблемы. Таким образом люди находят доводы, побуждающие их выполнить задачу в срок.

Исследователи обнаружили, что упор на отрицательное отношение может быть полезен в некоторых случаях, например, позволяя человеку лучше подготовиться к экзамену.