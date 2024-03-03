Врач объяснил, как отличить «нервную» боль от реальной
Врач-невролог Андрей Шкаровский рассказал, что многие люди не видят различий между «нервной» и настоящей болью.
«Боль — это важный механизм защиты. Без боли мы бы бесконечно травмировались с самыми печальными последствиями. Мозг не может напрямую пообщаться с нами, поэтому болевые ощущения — это своего рода предупреждение. Боль заботливо тащит нас к врачу, чтобы выяснить природу своего происхождения», — объяснил специалист.
Классическая боль возникает из повреждения тканей. Это позволяет организму сформировать поведение, которое направлено на защиту от повреждений.
При этом психологическая боль также ощущается, но ей предшествуют другие поводы. Например, болезненное расставание может привести к «душевной боли», которая будет «съедать» тело и мысли человека, пишет "Пятый канал".
Если у человека такие симптомы, но нет какой-то серьезной болезни, то врач может подозревать, что дело в психологических переживаниях.