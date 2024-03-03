Врач объяснил, как  отличить «нервную» боль от реальной

«Боль — это важный механизм защиты. Без боли мы бы бесконечно травмировались с самыми печальными последствиями. Мозг не может напрямую пообщаться с нами, поэтому болевые ощущения — это своего рода предупреждение. Боль заботливо тащит нас к врачу, чтобы выяснить природу своего происхождения», — объяснил специалист.