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Врач объяснил, как  отличить «нервную» боль от реальной

Врач-невролог Андрей Шкаровский рассказал, что многие люди не видят различий между «нервной» и настоящей болью.

Врач объяснил, как отличить «нервную» боль от реальной
© Unsplash.com

«Боль — это важный механизм защиты. Без боли мы бы бесконечно травмировались с самыми печальными последствиями. Мозг не может напрямую пообщаться с нами, поэтому болевые ощущения — это своего рода предупреждение. Боль заботливо тащит нас к врачу, чтобы выяснить природу своего происхождения», — объяснил специалист.

Классическая боль возникает из повреждения тканей. Это позволяет организму сформировать поведение, которое направлено на защиту от повреждений.

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При этом психологическая боль также ощущается, но ей предшествуют другие поводы. Например, болезненное расставание может привести к «душевной боли», которая будет «съедать» тело и мысли человека, пишет "Пятый канал".

Если у человека такие симптомы, но нет какой-то серьезной болезни, то врач может подозревать, что дело в психологических переживаниях.

Психология