Пицца по четвергам и тимбилдинг по пятницам: почему айтишники перебираются в open space

Сегодня в нашей рубрике "Войти в IT" мы решили разобраться в особенностях работы в open space. Заодно выяснили, как сами айтишники относятся к открытому рабочему пространству и что именно им нравится или не нравится в "прозрачных" офисах.

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Помните, в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман" (6+) все штатные сотрудники статистического учреждения находятся в общем рабочем пространстве? Оно разделено лишь сквозными перегородками, стеллажами с цветами и мебелью. Отдельные кабинеты только у руководителей. Это же настоящий, полюбившийся современным владельцам компаний open space!

К слову, первое здание в СССР, где пространство было разделено по типу открытого офиса, было построено в 1928-1936 годах на Мясницкой улице в Москве. Да, мы сейчас говорим о здании Центросоюза (также известного, как здание ЦСУ). Его построили по проекту французского архитектора Ле Корбюзье. Соавторами проекта были двоюродный брат француза Пьер Жаннере и советский архитектор Николай Колли. Оно до сих пор считается уникальным в мире воплощением делового здания.

Для сотрудников там было предусмотрено свободное пространство, в здании было много естественного света, а лестницы заменили пандусами. Лифт двигался непрерывно, очень медленно - зайти в него и выйти обратно можно было на ходу. Предполагалось, что в здании, где много воздуха, открытости и живой зелени, будет комфортно находиться и работаться лучше.

«В советское время был курс на общественные цели, личное было второстепенным. И поэтому формирование коллектива, общей энергии для движения к одной цели - было главной задачей начальников, и общие пространства прекрасно работали на эту цель. И я считаю, что тогда нужно было быстро запустить много помещений для работы большого количества людей и было не до комфорта каждого из них», - поделилась мнением с "Омск Здесь" о советских open space клинический психолог Людмила Сажина.

Постепенно в России ушли от открытого пространства в офисах и перешли к закрытому типу планировки. Но в последние десятилетия снова произошел всплеск популярности open space. И многие компании, в том числе и IT, решили перебраться в открытые офисы. Например, генеральный директор IT-компании Addamant Вячеслав Руснак считает, что open space позволяет на небольшой площади легче и удобнее организовать рабочее пространство.

«Также открытый офис меньше ограничивает сотрудников в выборе своего личного рабочего места. Ну и в целом, на мой взгляд, подчёркивает корпоративную культуру компании, а именно - открытость, честность, доступность независимо от должности. Рабочий процесс в компании "заточен" на коммуникацию и коллаборацию разных отделов. Open space способствуют лёгкой коммуникации между сотрудниками. Отсутствие стен и перегородок способствует открытому обмену идеями и информацией, что повышает производительность и эффективность работы. Это сплачивает коллектив и формирует понимание того, что все трудятся над общим результатом. Плюс это привлекает молодых сотрудников! Им нравятся динамичные и открытые рабочие пространства, позволяющие свободно общаться и сотрудничать с коллегами. Но здесь очень важен баланс, не нужно забывать про места, где сотрудник может уединиться и поработать в тишине», - поделился мнением Вячеслав Руснак.

Многое зависит от угла зрения. На первый взгляд, для работодателя открытый офис - это сплошные плюсы. Тут и меньше вложений в ремонт, и весь коллектив одномоментно, как на ладони. Когда ты на виду у начальника и собственных коллег, тебе сложнее играть в игры, выбирать туфли или спать на рабочем месте. Кажется, что продуктивность сотрудников в таких условиях неизбежно растёт.

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«С другой стороны, уже есть исследования, подтверждающие, что те плюсы, которые видит работодатель в краткосрочной перспективе, в долгосрочной - становятся минусами. Доказано, что в open space работники чаще болеют, у них выше звуковая и когнитивная нагрузка, а значит, организм в состоянии стресса и, как следствие, в дальнейшем продуктивность снижается. Опять же имеет значение, что у нас есть, - только огромное помещение со столами для работы или это целая корпоративная система. Например, к открытому пространству прилагаются переговорные комнаты, комнаты для звонков, релакса, кухня, где сотрудники могут пообедать. И это будет разная история. Чем больше вариантов для человека, тем спокойнее он воспринимает открытые зоны», - пояснила психолог.

Директор IT-компании ASMART Анна Захарченко рассказала о том, что предпочитает работать в гибридном пространстве. Как раз в таком, где с одной стороны всё открыто, но у руководителя есть свой отдельный кабинет со стеклянными стенами и возможностью уединиться. При этом у сотрудников тоже должно быть пространство, где они могут "спрятаться" от окружающего шума и поработать в тишине, если это необходимо здесь и сейчас.

«Открытые офисы удобны тем, что всё видно и команда понимает, что не стоит расслабляться во время работы, - руководитель бдит и видит. Но из минусов - шум и сложность сосредоточиться. Сейчас работает большое количество молодёжи, и у них проблема в том, что им сложно концентрироваться. Особенно если вокруг постоянно что-то происходит. С одной стороны, да, какой-то вопрос можно решить оперативнее, но есть сложность именно с концентрацией. Ну и, конечно, мне нравится, что повышается доброжелательность в коллективе. Хотя, кажется, что сейчас популярность open space снова снижается», - поделилась Анна Захарченко.

Психологи утверждают, что для человека отдельный кабинет или кабинет на 3-4 человека всегда лучше, чем "открытое поле".

Omskzdes.ru

«Обратите внимание, даже в ресторанах сначала занимают столики вдоль стен, а потом только садятся в центре. Находиться в слишком открытом пространстве нам не нравится генетически, это небезопасно, меньше контроля. Нужно ещё и учитывать особенности человека. Интроверт, аудиал (человек, который воспринимает большую часть информации через слух) вряд ли выберет open space, слишком много раздражителей для него. А если человек экстраверт, кинестетик (тот, кто любит исследовать мир тактильно), у него небольшое личное пространство, ему может нравиться быть в большой семье open space, в которой всегда можно с кем-то заговорить, посоветоваться, прикоснуться, поругаться. Они будут чувствовать себя лучше», - отметила Людмила Сажина.

Наш эксперт обратил внимание на то, что многое действительно зависит от того, какая работа предстоит. Если это творческий процесс, то в таком случае в открытом офисе удобнее и проще устраивать мозговые штурмы, принимая решения в потоке. И это всех устраивает. Если же коллектив имеет дело с направлениями, где "как в дайвинге, нужно глубоко погрузиться в одну-единственную задачу", то находиться в open space практически невозможно и даже недопустимо: сложно сосредоточиться и будет потеряна конфиденциальность. Именно поэтому в больших открытых пространствах всё же необходимо оборудовать места, где можно закрыться от внешних раздражителей и остаться наедине с собой.

Omskzdes.ru

«Сейчас open space любят молодые предприниматели и бизнесмены до 30-35 лет. Опять же с запросом создать рабочую семью. В таких коллективах, помимо открытого пространства, много допкомнат для релакса, переговоров, звонков и прочего, пицца по четвергам и тимбилдинг по пятницам. Они стараются организовать пространство "всё включено", чтобы люди держались за работу, как за семью! И это один из способов мотивировать сотрудников выбирать и оставаться в этом коллективе. Людям 40+, тем, у кого есть своя семья, идея "общей жизни на работе" уже не так нравится, и эти люди скорее выберут возможность отдельного кабинета», - резюмировала психолог.

В Purrweb считают, что в open space можно сполна ощутить дух командной работы. То, что коллеги видят друг друга, позитивно влияет на чувство общности. Кроме этого, в открытом пространстве быстрее происходит ассимиляция новичков в команде.

Omskzdes.ru

«Плюс в открытом офисе можно быстрее переопыляться идеями, а иногда и просто дружески помахать друг другу или улыбнуться. Например, в нашем офисе много интересных и классных деталей: плакаты, игрушки, фирменный мерч, книги. Одни столы тиммейтов чего стоят! На столах могут лежать разные смешные мелочи, стоять необычные лампы, красивые блокноты. Идёшь по офису и засматриваешься на столы. Они отражают индивидуальность каждого члена команды и создают наш общий вайб компании. При этом, когда у коллег есть необходимость поработать в тишине, они идут в переговорку или тихую комнату, где не принято громко разговаривать», - рассказали специалисты Purrweb.

Таким образом можно сделать вывод, что именно правильная организация офисного пространства типа open space способна усилить положительные свойства помещения и не потерять рабочую эффективность команды. На основе проведенных бесед с экспертами мы постарались сформулировать основные критерии этой "правильности":

Разделите единое пространство на отдельные зоны с помощью небольших перегородок, стеллажей с цветами, приятными мелочами, диванами и так далее.

Отведите отдельное место для кухни, где можно комфортно поесть не у всего коллектива на виду.

Обособьте комнату для переговоров, выделите зону для телефонных звонков, чтобы сотруднику в это время самому не отвлекаться и другим не мешать.

Поставьте в офисе побольше комнатных растений - зелень благоприятно влияет на общий микроклимат помещения и психологическое состояние его обитателей.

Можно выделить небольшое игровое пространство, где после обеда сотрудники могут поболтать и немного развлечься.

Большую офисную технику (принтер, сканер и т. д.) расположите подальше от рабочих столов. Это снизит уровень шума непосредственно рядом с сотрудниками. А значит они будут меньше беспокоиться.

Кондиционеры расположите так, чтобы по возможности комфортно было всем - тем, кому всегда жарко, и тем, кому постоянно холодно.

Обязательно обговорите правила поведения в open space. Сформулированный "кодекс" поможет избежать конфликтных ситуаций.