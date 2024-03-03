Внучка медиамагната Мердока рассказала о своем 12-часовом браке

Мы были женаты 12 часов, когда весь наш мир рухнул. По дороге на наш медовый месяц у него случился рецидив. Это был не очень хороший знак. Вообще весь брак был похож на отвратительное шоу. Мне казалось, что в отношениях было три человека: я, он и наше выздоровление. Когда мы были трезвыми, у нас все было прекрасно, но никто из нас не мог оставаться трезвым долго, — рассказала Шарлотта, которая тоже борется с зависимостью.