Как получать удовольствие от жизни? Рецепт счастья от психолога

Кто-то считает, что универсального рецепта счастья не существует. Однако Михаил Лабковский с этим не согласен. У него есть собственное видение, как обрести счастье любому человеку. Получать удовольствие от жизни можно, но при одном условии. Рассказываем, о чём идёт речь.

Как стать счастливым

Единственное условие для счастья — взять ответственность за себя, свои желания и за то, как вы хотите жить, написал Лабковский в своём телеграм-канале.

Психолог призвал не рассчитывать, что кто-то другой поможет поменять вашу жизнь так, чтобы у вас всё наладилось.

Он подчеркнул, что никому не нужен тот, кто не нужен самому себе. Так что, во-первых, стоит позаботиться о том, чтобы быть нужным самому себе.

Кроме того, стоит помнить, что вы никому не обязаны быть счастливым, кроме самого себя. А ждать чудес от других не надо — лучше позвольте им быть такими, какие они есть, заключил Лабковский.

Возможно ли вечное счастье

Вопрос, оказывается, не столько философский, сколько медицинский. Если на человека ни с того ни с сего снизошло ощущение полного счастья, благополучия и эйфории, это может быть признаком гипомании, предупреждала в разговоре с «Секретом» психиатр, психотерапевт Екатерина Макеева.

Это расстройство, которое характеризуется чрезмерной энергией, приподнятым настроением, изменением поведения и активности. Всё бы ничего, но это состояние значительно отличается от привычного и может быть опасным. Всё из-за сопутствующего рискованного поведения — речь о беспорядочных сексуальных связях, крупных тратах, нарушении социальных норм и т. п.