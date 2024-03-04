Как найти баланс между карьерой и личной жизнью

Елена Мищенко — бизнес-наставник, предприниматель с 20-летним опытом, эксперт журнала COLADY.

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Colady: Сегодня женщины стремятся реализоваться во всех сферах жизни. Быть успешными в карьере и счастливыми в личной жизни и семье. Это нелегко совмещать, занимая высокий пост в компании или ведя собственный бизнес. Как достичь гармонии между карьерой и личным счастьем?

Елена Мищенко: В первую очередь, нужно позволить себе сначала действительно реализоваться в бизнесе/карьере. Как ни парадоксально звучит, но именно это даст вам большой жизненный ресурс, которого хватит и на семью, и на друзей, и на саму себя.

Да, на первых порах построение бизнеса и карьеры потребует больших усилий и времени, и семья редко вас будет видеть. Важно просто принять тот факт, что успешное дело вы не разовьёте «по остаточному принципу».

Надо через мудрый подход убедить вторую половинку, что благосостояние, которое придёт в ваш дом благодаря карьере и бизнесу, никак не может помешать вашему семейному счастью. Напротив, зачастую семьи распадаются из-за вечной нехватки денег.

Договоритесь со своими домочадцами, объясните выгоду от того, что вы теперь будете больше уделять внимания работе. По-другому распределите обязанности в новых условиях. Сделайте так, чтобы вся семья услышала и поддержала вас.

Пока выстраиваете бизнес, возможно, вам придётся детей воспитывать «из офиса». В этом нет ничего страшного, если опять же правильно организовать жизнь семьи. Как только появляются первые доходы, правильно будет их направить на помощников: профессиональную няню, домработницу и других. Вы освободитесь от многих бытовых забот, и дети будут под присмотром. От вас потребуется только общий контроль.

Но важно избегать крайностей, и всегда ставить в приоритет семью. Разногласия наверняка будут возникать — просто будьте всегда выдержанной и понимающей. Со временем ваши близкие осознают и примут перемены.

При любой занятости старайтесь хотя бы в выходные приготовить вкусное блюдо и накормить семью. Также организовывайте совместные завтраки. Это будет занимать всего 15-30 минут, зато навсегда войдёт в традицию, объединит домочадцев и укрепит вашу связь с семьёй.

Потом, когда сложности первых шагов останутся позади, вам будет легче распоряжаться временем. Вот несколько практических советов, как в текущем режиме сохранять баланс между личной жизнью и карьерой.

Говорите себе и «стоп!»

Бывает, что женщина, даже наладив собственный бизнес или уже имея определённые успехи в карьере, продолжает ставить работу в приоритет. Несмотря на запланированные семейные или личные занятия, встречи с друзьями/близкими, вы засиживаетесь в офисе, если навалились срочные задачи. Нельзя превращать любовь к работе в зависимость. Определите для себя комфортные рамки вовлечённости, и придерживайтесь этих границ. Научитесь говорить себе и «стоп!». Иначе работа заполнит всё жизненное пространство, и это навредит вашим отношениям с близкими.

Отключайте телефон

Отключайте телефоны вечером в определённый час нерабочего времени, проводите хотя бы часть отпуска без связи — в спокойном и счастливом состоянии, в общении с семьёй и друзьями. Это позволит вам с радостью и вдохновением возвращаться к рабочим делам, и быть ещё более эффективной.

Определите личные границы

Расставьте приоритеты: сколько времени вы можете уделять работе, сколько — детям, мужу, спорту и т.д. Это поможет вам определить личные границы и не взваливать на себя лишние рабочие задачи.

Не позволяйте даже очень авторитетному начальнику распоряжаться вашим личным временем. Надо откровенно сказать, что у вас есть собственные дела и интересы. Не испытывайте при этом чувство вины. Это сразу считывается, и ваши личные границы невольно будут нарушаться. Жертвуя своим временем ради других, вы не станете «хорошей», а, напротив, ослабите свой авторитет.

Только чёткая уверенность в своей правоте и силе поможет вам поддерживать гармонию и баланс в жизни.

Позвольте себе отдыхать

Выделяйте время для отдыха и занятий, которые вас поистине вдохновляют, приносят удовольствие и заряжают энергией. Это должно быть ваше личное время, свободное от работы и домашних забот.

Ходите на оздоровительные процедуры, или просто ухаживайте за собой в домашних условиях. Занимайтесь творчеством. Это будет наполнять вас силами и давать ресурс для новых достижений.

Если вы переключитесь и будете отдыхать в полном принятии, то вам хватит даже полдня в неделю на восстановление.

Делегируйте свои задачи

На начальном этапе бизнеса полный контроль неизбежен. На его основе создаются правила бизнеса, которые будут формировать ваш авторитет и давать результат в дальнейшем.

Но сразу поставьте себе задачу обучить сотрудников, передать свои навыки. Убедитесь, что люди правильно и грамотно выполняют рабочую операцию. Тогда микроменеджмент вам не потребуется.

Мудрость женщины-руководителя в том, чтобы не столько управлять, сколько направлять. В этом случае делегирование становится естественным процессом. Вам останется только контролировать результат.

Тот же подход используйте в домашнем хозяйстве. Вы не справитесь со всеми заботами самостоятельно. Доверьтесь близким людям и распределите обязанности между членами семьи, чтобы освободить время для себя и для них.