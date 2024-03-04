Психологи разработали упражнения, которые замедлят возрастные изменения мозга

У мозга есть три типа старения, и к каждому можно подобрать упражнения для поддержания ментальной активности, уверены психологи. Руководствуюсь этим, в УрФУ разработали комплекс для замедления возрастных изменений мозга.

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"Имеются данные о снижении числа нейронов в некоторых зонах мозга, к 90-летнему возрасту на 45 процентов. Почти обязательный признак старения - снижение памяти и внимания", - напомнила доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии Ольга Дорогина.

Средневзвешенное старение можно поделить на три типа.

Первый - энергетический нейрокогнитивный: человек становится медленным, однозадачным, плохо понимают быструю речь и новую информацию, быстро утомляется.

Упражнения для людей на этой стадии затрагивает двигательную, эмоциональную и сенсорную (тактильную, слуховую, зрительную) области. Задания содержат ритмичные движения под музыку, положительное влияние оказывает арт-терапия.

Второй тип - пространственный: снижается способность ориентироваться в реальном и внутреннем пространстве, в новом месте человек теряется, становится сложнее распознавать картинки или предметы, целостно воспринимать различные вещи. Например: человек прочел рассказ, но не смог уловить его суть.

"Помогут упражнения по распознаванию зашумленных изображений. Можно использовать схематичные, контурные, черно-белые картинки. Полезно конструирование изображений, рисование карты, плана комнаты и тому подобное", - говорит Дорогина.

При третьем типе стареют передние отделы больших полушарий, происходит снижение самоконтроля, поскольку задействованы лобные доли.

В этом случае специалисты предлагают простые арифметические задачи, чтение вслух. Задания могут быть очень разными, но главное - они должны быть ежедневными. Простейшее, казалось бы, действие - приготовление еды - чрезвычайно эффективно для улучшения деятельности мозга.