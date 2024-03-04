Психолог предостерегла женщин от внезапных комплиментов мужчинам

«Если мужчине без предупреждения сделать комплимент, и он будет неподготовленный — часто мужчины пугаются. Срабатывает смущение, дальше защитная реакция, которая служит для того, чтобы установить дистанцию, чтобы не было слишком близко. Так, как нет регламента в отношениях между мужчиной женщиной, и никогда не понятно — то ли женщина флиртует, то ли она рассчитывает на внимание мужчины — непонятно, как отвечать.