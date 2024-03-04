Психолог предостерегла женщин от внезапных комплиментов мужчинам
Перед тем, как ответить на похвалу, мужчине необходимо время на то, чтобы понять цель и характер комплимента. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Анна Девятка.
«Если мужчине без предупреждения сделать комплимент, и он будет неподготовленный — часто мужчины пугаются. Срабатывает смущение, дальше защитная реакция, которая служит для того, чтобы установить дистанцию, чтобы не было слишком близко. Так, как нет регламента в отношениях между мужчиной женщиной, и никогда не понятно — то ли женщина флиртует, то ли она рассчитывает на внимание мужчины — непонятно, как отвечать.
Женщина может сделать комплимент и рассчитывать на романтическое внимание. Мы берём тогда паузу через это смущение, чтобы присмотреться к собеседнику и понять, что он хочет. Если это искренний комплимент и товарищеские отношения, отношения на равных — это одна история. Если это попытка манипулировать — это другая история. Каждый раз мы думаем, как ответить на этот комплимент, обрабатывая информацию, что от нас хотят».