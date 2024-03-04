Ученые озвучили неожиданный способ понизить уровень эйджизма

Проблема эйджизма знакома как молодым, так и людям в зрелом возрасте. Может показаться, что ее уже никак не решить. Однако американские ученые нашли выход. Об этом пишет портал Naked-science.

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Ученые из Мичиганского университета и Университета Оклахомы проанализировали данные 2006 американцев в возрасте от 50 до 80 лет. Люди отвечали на опрос на тему здорового старения, уточняя уровень дохода, способы ухода за собой и возраст. А также рассказывали о том, сталкивались ли они с эйджизмом. Результаты анализа полученных сведений опубликовал журнал Psychology and Aging.

Выяснилось, что 35% ухаживающих за собой мужчин и женщин от 50 до 80 лет реже сталкивались с негативным эйджизмом. Куда чаще жертвами последнего становились те, кто без каких-либо усилий выглядел моложе сверстников.

Также вторые реже сталкивались с положительным эйджизмом из-за возраста, чем первые. Например, к ним не так часто обращались за советом.

При этом первая группа сталкивалась с положительным эйджизмом также часто, как и с негативным. Вторая группа в свою очередь встречалась с положительным эйджизмом реже, чем первая.

Те, кто считал, что выглядит старше сверстников, чаще ощущали в свой адрес эйджизм и реже положительное его проявление. Таких было 6% респондентов. 59% в свою очередь считали, что внешне они соответствуют своему возрасту.

Учены считают, что данные объясняются отношением общества к старению. А также к тем, кто в состоянии поддерживать себя в форме даже в зрелом возрасте. По мнению ученых, к таким людям окружающие могут относиться с презрением. Однако ученые считают, что желание выглядеть моложе может понизить уровень эйджизма.