На старте отношений важно не только определиться, после какого свидания секс станет уместным, но и избегать излишней откровенности. Эксперты предостерегают от «преждевременной близости» сразу по нескольким причинам. И дело даже не в том, что подумает мужчина, если секс случится уже на первом свидании.

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«Некоторые люди боятся быть отвергнутыми или брошенными на произвол судьбы и верят, что, быстро открывшись, они смогут создать прочную связь», — рассказала эксперт по отношениям Джессика Олдерсон изданию Stylist.

Однако показная уязвимость и избыток личной информации на ранних стадиях едва ли сделают вас более желанной и заслуживающей доверия в глазах мужчины, скорее, они могут вызвать обратный эффект.

Гуру отношений уверена: преждевременная физическая и эмоциональная близость может привести к потере интриги.

«Постепенное раскрытие личных подробностей может способствовать нарастанию предвкушения и возможности получить удовольствие от узнавания друг друга с течением времени», — отметила специалист.

Привычка изливать душу сразу после знакомства оставляет минимум возможностей для укрепления отношений и создает гнетущее ощущение давления во время периода букетно-конфетного периода, который должен быть легким и волнующим.